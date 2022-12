¡Feliz Navidad, queridos cuatro lectores míos! ¡Que el amor, la paz y todas las bendiciones de este día se extiendan a los últimos del año y a todos los del próximo! ¿Qué puede dar este juglar, viajero de la legua, a cambio de todos los dones de bondad que la gente le brinda en su camino? Nada más que un pobre ramillete de mal hilvanadas bigardías. ¿Podrán servir para exornar la cálida charla en el convivio navideño? Así lo espero. Mientras tanto ¡mucha felicidad!... Hurgando en un cajón Pepito encontró un traje de Santa Claus. Va con su papá y le dice con gran solemnidad: «-Lo sé todo». «-¡Shhhhh! -le impone silencio el señor lleno de alarma-. ¡Ten estos 50 pesos y no le digas nada a tu mamá!”. Pepito, desconcertado, va con su madre. “-Lo sé todo” -le dice-. “-¡Cállate! -se asusta la señora-. ¡Que no te oiga tu padre! ¡Toma estos 100 pesos y no le digas nada!”. Sin entender lo que pasaba, pero ansioso por compartir con alguien su secreto, va Pepito con el vecino de al lado y le dice: “-Lo sé todo”. Los ojos del vecino se arrasan de lágrimas; conmovido abraza a Pepito y le dice lleno de emoción: “-¡Hijo mío!”... En la tienda de departamentos la niñita se sube a las rodillas del Santa Claus. “-¿A que no sabes qué tengo?”. Le pregunta el hombre con una dulce sonrisa: “-¿Zapatos nuevos?”. “-No”. “-¿Una linda muñeca?”. “-No”. “-¿Un perrito?”. “-No”. “-Me doy por vencido. ¿Qué tienes?”. Responde con una gran sonrisa la niñita: “-Sarampión”... Babalucas cantaba a voz en cuello: “-¡León, león!”. “-Tienes la partitura al revés -le indica el que estaba a su lado-. Es ‘Noel, Noel”... Le dice la rana a Rudolph, the Red Nosed Reindeer: “-Así con la luz prendida no”... El niño rico se le sienta en el regazo a Santa Claus y le pregunta: “-Okay, panzón. ¿Qué quieres?”... El sheik del petróleo y su mujer fueron a una galería de arte en Nueva York y compraron todos los cuadros que había de Van Gogh, Renoir, Monet, Picasso, Miró y Gris. “-Muy bien -le dice el sheik a su señora-. Ya tenemos las tarjetas, ahora vamos a comprar los regalos”... Rosilita -equivalente en niña de Pepito- le pide al Santa Claus de la tienda: “-Quiero una muñeca, un telefonito, una pelota, un triciclo, un vestido, una caja de chocolates y un trineo”. “-¿Te has portado bien?” -pregunta Santa Claus-. Contesta Rosilita: “-Mira, tráeme nada más la muñeca, pero no hagas preguntas”... Llega un visitante a la casa del pequeño. “-Dime, buen niño -inquiere-. ¿Está tu papá?”. “-No está, señor -responde el chiquitín-. No ha venido desde que mi mamá sorprendió a Santa Claus metiéndose en el cuarto de la criada”... En la tienda el individuo pidió que le envolvieran un sugestivo juego de ropa íntima femenina. “-A su esposa le va a encantar” -le dice la chica de la tienda-. Se queda pensando el tipo y dice: “-Bueno, entonces deme otro igual”... Con triste voz anuncia la jovencita a sus papás: “-Ya no soy virgen”. “-¡¡¡¿Queeeeé?!!!” -se espantan ellos-. “-Sí, -confirma la chiquilla-. Ahora seré el Ángel en la pastorela del colegio”... En la cena de Navidad se le cae a Pepito su vaso de refresco. “-¡Tiznada mádere!” -exclama con disgusto-. “-¡Pepito! -se consterna su mamá-. ¿Dónde aprendiste a decir eso?”. Declara Pepito: “-Se lo oí anoche a Santa Claus cuando al dejar los regalos se golpeó el dedo gordo del pie en la pata de la mesa”... FIN.