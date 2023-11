Mucho pan y poca agua

AGUA

Mientras esperamos que no suban las tarifas del agua, que aumentaría hasta 20 %, los aljibes y cisternas en la ciudad de San Luis Potosí están más vacíos que nunca. Hace unos días hubo un incendio en la Expo-Moroleón, una carpa de ropa, de la cual solo quedó la estructura. Igual pasó en Ciudad Valles, en la tienda Casa Chapa, y antes en la cochera de la secretaria del ayuntamiento.

No se trata de vivir a “bomberazos” (“resolución inmediata de un problema inesperado”, sino de pedir una correcta administración de los servicios públicos, como la seguridad y el agua. Lo apresurado de las decisiones puede llevarnos a que se agrave la causa. Y bueno, sí, es injusto el término “bomberazo” porque los bomberos sben lo que hacen, a pesar de que no siempre cuentan con los recursos y apoyo suficientes para su heroicidad. La mayoría de los otros “bomberazos” son a como Dios nos da a entender.

Según se informó en los medios, los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez entraron en Fase D3 de sequía extrema, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Saneamiento (Interapas). Entre otras medidas, Conagua recomienda la entrega de mil 200 litros de agua por domicilio (lo que se supone ya estaba haciendo Interapas desde hace tres meses, aunque nomás no cumple sus calendarios de asistencia a las colonias). También sugiere “reforzar campañas de prevención y cuidado del agua de manera de que se aminoren los efectos de la sequía”.

Aunque aún no son tiempos oficiales todas las miras están en la elección de 2024. Los gobernantes palomeando, tomándose fotos. Felices. Buscando alianzas. Hasta minifranquicias como la de Pedro Kumamoto y la local Conciencia Popular andan haciendo declaraciones a diestra y siniestra para seguir viviendo del erario (o sea no vivir en el error). ¿Como los músicos del Titanic? Algunos barcos parecen hacer agua, aunque no haya.

Pan

Dice el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que la ingesta recomendada de pan de muerto es solo medio pan. Obvio que pocos mexicanos cumplieron (cumplimos) con esta forma de ganar un poquito de salud, entre comparsas y mascaradas propias del cada vez más largo y espectacular festejo, llámese día de muertos, de los fieles difuntos, xantolo, halloween o janal pixan.

Según el IMSS (que no significa “Importa Madr Su Salud”, ISSSTE tampoco significa “Imposible Solicitar Servicio, Solo Tramitamos Entierros”), “cada pan chico de 100 gramos, contiene más o menos unas 417 kilocalorías”; es decir, la tercera parte de kilocalorías que requerimos al día. Una persona adulta requiere entre 1600 y 2500 kilocalorías diarias, según su peso y actividad. “Un pan de muerto chico con azúcar tiene 329 miligramos de sodio, 17.76 gramos de grasa, 53.28 gramos de carbohidratos y 9.2 gramos

de proteínas.

En lo personal, no me arrepiento. Me tocó ir de juez a un concurso de altares de un despacho contable entre las empresas a las que dan servicio (una panadería, una cafetería, una recicladora y una productora de artículos para mascotas, entre otras) y en cada uno hubo chocolate, pan de muerto y hasta mole y gorditas. Como dice el meme: no sé si ponerme a dieta o ya irme con todo al pavo relleno, la rosca de reyes y los tamales de

la Candelaria.

Eso sí, llegué a odiar un poquito a Ángela Aguilar porque en todas partes se oía su versión de La llorona, himno “oficial” de estas fechas por culpa

de “Coco”.

Pero estuvo buena la fiesta, y la comida. Y es que hay muchos tipos de pan de muertos, además de la mentada calabaza (la bola con cuatro tiras a manera de huesos). Los hay en forma de “monito” con los brazos cruzados, cubiertos de rosa o ceniza, o de conejo y hasta la novedad en forma de axolote. Y los venden desde un mes antes. ¡Qué le vamos a hacer!

Y hubo megapuente para el sistema educativo. Y ya solo queda el del Anivdelarev y ya, a las posadas. Esperemos cargar los peregrinos, y poner el altar el año próximo, y no estar solo en foto. Y leernos.

Posdata: gracias a Diana, Alejandro, Armando, Luisa y Lolita por contribuir al altar virtual de este año en Muerte y Arte en SLP (y, obvio más allá) (https://muerteenlaliteraturapotosina.blogspot.com/). Recuerdos especiales a los coterraneos Abel Esquivel, Toño Vallejo, Víctor Hugo Vargas, Dominique Chemin y Arturo Medellín Anaya. A los poetas Antonio Deltoro, Antonio Gala y Louise Glück. Y hasta a Matthew Perry, actor de la serie Friends.