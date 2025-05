Muchos y Malos

1° de mayo

“Casa del Obrero Mundial,

casa del policía obrero”.

Tras la reciente convocatoria para integrarse como agentes de investigación policial, análisis de información, inteligencia y uso de tecnologías para combatir la delincuencia, en la nueva y reformada Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, cabe la pregunta, ¿Cuántos policías de lo que sea, necesita México?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante años he sostenido que no existe en México el número ideal de policías por número de habitantes, si bien la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), estableció que cada corporación “necesita” 1.8 policías por cada mil habitantes, era meramente un parámetro referencial de investigación, no una receta generalizada de aplicación.

Ni todo mexicano es respetuoso de la norma, ni la calidad de vida es igual en todos lados, ni los salarios, ni la violencia, ni la tasa delictiva, ni la incidencia delictiva, ni la prevalencia delictiva, ni los miles de kilómetros cuadrados de extensión territorial, ni la idiosincrasia norte, centro, sur, ni las condiciones laborales, ni las expectativas de la comunidad, ni el nivel de profesionalización, ni la mimetización del crimen organizado, ni su infiltración en la vida política, empresarial y policial, ni la militarización de la seguridad, ni, un largo etcétera.

¿Por qué necesitará la nueva y reformada Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal nuevos agentes y policías? ¿Y no utiliza a la no tan nueva ní consolidada Guardia Nacional, militares, o marinos?

Pues, demanda y oferta, lo que se esta ofertando no llena las expectativas en lo referente a hacer frente al delito, investigarlo, inteligencia, intervención, procesamiento, judicializarlo e incautarlo, la demanda. Con lo que hasta ahora se tiene, no alcanza, pero si sobra.

Mire estimado lector, hoy hay 135 mil, más menos, personas adscritas o asignadas a la Guardia Nacional, de las cuales, el 77.8 % del total del personal correspondió a la SEDENA, 12.0 % a la GN y 10.2 % a la SEMAR.

En los Estados al cierre de 2023, la cantidad de personal fue de 235 mil, más-menos. Unos 190 mil policías municipales mayormente ornamentales, con cantidades que fluctúan cada trienio. En lo que respecta a Policías de investigación y ministerios públicos en las Fiscalías, unos 32 mil, más-menos. Un aproximado de 50 mil militares en funciones directas de seguridad pública a nivel nacional y unos 15 mil marinos, por igual.

TAPANCO: Necesidades y realidades tan disímbolas en territorios violentos y peligrosos, ha impedido encontrar una armonía entre demanda y oferta. La complicada realidad del delito, ¿es suficiente saber un número significativo de bandidos altamente potenciales? No necesariamente, todos aquellos que cometen delitos responden a incentivos o no, (ni siquiera saber que hay más o menos policías). Especulan distinto, unos y otros; los delincuentes, diría Gary Becker, responden a incentivos, positivos y negativos, ya que el número de delincuentes reales en un territorio determinado tiene que ver con la asignación de recursos privados y públicos, la aplicación de la ley y otros medios de prevención del delito.

Hoy, hay 660 mil hombres y mujeres en la lucha contra el crimen, más-menos, dicen algunos quiméricos, que con un millón y medio pacifican al país, ¿Será?

X @franciscosoni