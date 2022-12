No existe un modelo de desarrollo económico en México

El miedo es una enfermedad que se incrusta en el alma de aquellos que se

lo permiten…

A dos años que termine el sexenio del Gobierno Federal, sólo hemos visto cambios en las personas que dirigen algunas Secretarías, éstas, las que deben ser rectoras de la economía en México e irónicamente, la única nota visible y de importancia es el primer encuentro en Washington de la Secretaria de Economía por nuestro país, Raquel Buenrostro y la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) Katerine Tai, dónde se discutieron diferencias comerciales que se están presentando entre ambas naciones, entre ellos el tema energético y el agrícola. Ahora sí existe una clara inconformidad por parte de Estados Unidos en la implementación de Leyes ambientales en la Industria Pesquera, así como el evitar la interrupción de las exportaciones de maíz que se nos vende a México. La secretaria de Economía sólo ha informado que se está revisando la agenda de los temas y trabajando conjuntamente con la Secretaría de Energía. Hay temas económicos que no pueden ir quedando sin resolver ya que para nuestro país representan muchos empleos y una gran derrama económica, al igual que la inversión privada directa en caso de no existir una garantía y certeza a estos capitales. El tema pendiente más álgido es la generación y distribución de energía eléctrica por parte de empresas privadas, nacionales y extranjeras.

Las decisiones económicas se están tomando al momento y en ocasiones, no hay decisión, originando con ello pérdidas de empleos y económicas. Esta conducta nos ha traído un nulo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), ya que del 2018 al 2022, la economía de Colombia crecerá en un 14 %, Chile 8 %, Estados Unidos 6 %, Brasil 5% y México un – 2 %, es decir, la riqueza en bienes y servicios que se produjeron durante el 2018, quizá la igualemos al cierre del 2024. Esto, sin conocer el derroche financiero que se dará en las campañas políticas para la presidencia de la república.

La economía no se maneja por decreto, existen movimientos de mercado como oferta y demanda de bienes y servicios. El sector agropecuario sigue dependiendo del agua del cielo, ya que la mayoría de nuestras tierras de cultivo son de temporal. Algo que ha estado ayudando a este sector es la implementación y desarrollo de invernaderos, cuya venta de sus productos son principalmente para exportación.

El comercio no fue apoyado como sector productivo y de 3 millones de micronegocios que existían en el año 2018, en la pandemia y después, tuvieron que cerrar un millón de éstos, con la carga que no tendrán oportunidad de abrir nuevamente. La industria ha subsistido en mejor porcentaje ya que parte de este sector exporta anualmente a Estados Unidos 400 mil millones de dólares y además de representar un 25 % de este monto el sector automotriz que tiene la oportunidad de operar con la proveeduría para sus armadoras (asientos, llantas, faros, rines, espejos, tapetes, etc.) generando con ello bastantes empleos bien remunerados. El tema más reciente que afectará la economía es la instrucción de un aumento al salario mínimo de un 20 %, aduciendo que se reactivará la economía. La realidad es que un aumento de este porcentaje con una inflación del 9 %, lo único que originará será un aumento inmediato en los precios de todos los productos, de tal manera que se verá pulverizado este aumento y de nada servirá.

Para manejar y orientar la economía hay que conocerla, estudiarla y haber estado en el sector productivo. El próximo aumento en enero debería ser del 10 % y para el mes de julio se analizará que es lo conveniente y esto se llevará a cabo. El 78 % del empleo en México lo generan los micronegocios que tienen de uno a diez empleos, los cuáles no podrán otorgar ese aumento salarial y se darán despidos laborales para poder subsistir el micronegocio. Esto, vendrá a incrementar la economía informal que tiene a 32 millones de personas subsistiendo en él. Los pagos al IMSS; INFONAVIT y otros son en base al salario mínimo o UMA. A la economía hay que saberle, pues ésta se mueve a cada segundo y con medidas erróneas costará desempleo y cierre de negocios.

P.D. El 80 % del éxito se basa

simplemente en insistir.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! DICIEMBRE DEL 2022