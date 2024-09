Noticias en femenino

El asesinato de Dariana N., estudiante de ingeniería, conductora de plataforma y deportista de patineta (skateboarding) es el caso que ha desatado la indignación general en San Luis Potosí y ha trascendido a nivel nacional. Las protestas ante la Fiscalía han sido numerosas y no se han dado mayores noticias oficiales. La joven, de apenas 20 años de edad, habría sufrido un asalto la tarde del domingo 22 de septiembre, en el cual la despojaron de su vehículo y al resistirse la habrían baleado. Dariana pidió ayuda al conductor de una unidad de transporte público, pero fue tarde.

Las versiones siguen siendo contradictorias en cuanto a horarios y ubcación. A pesar de que hubo publicaciones en las redes donde se hablaba de la detención de una pareja acusada del asesinato, hasta ayer no había nada oficial, según aclaró la fiscal general de SLP, Manuela García Cázares. La pareja en mención habría sido detenida por el robo de un vehículo.

Según el portal informativo Astrolabio, Dariana “avisó en un grupo de WhatsApp de choferes de plataforma que entraría a una zona peligrosa para recoger un viaje. ‘Nos alcanzó a decir que si no contestaba en 15 minutos fuéramos por ella’, relata la hermana de la joven”. Además, “los conductores de plataforma, como Uber, inDrive y DiDi, son de los sectores más afectados por la inseguridad en la ciudad, indica Salvador Contreras, de la Asociación Mexicana de Plataformas Tecnológicas”.

Alarmas vecinales y grupos de WhatsApp son estrategias desde la comunidad para desalentar los robos, pero son insuficientes sin apoyo real de las autoridades. En el grupo de wats de mis vecinos, por ejemplo, casi cada semana se reportan robos a mano armada en negocios de vialidades como Las Artes o Xicoténcatl. La policía privada no es muy eficaz que digamos. A un familiar le robaron su carro a punta de pistola.

Esperemos haya justicia y este caso como tantos otros no duerma el sueño de los injustos. En el caso del antro Rich, que colapsó ante una multitud no protegida por barandales de cristal, hace poco el alcalde potosino reelecto Enrique Galindo informó que se cesó a cuatro funcionarios relacionados con el rubro de Comercio, pero no reveló sus identidades ni ha habido más noticias. Protección Civil también tiene mucho que ver. El funcionario dijo que hay otro caso y es “más grave, este es más lamentable. Este caso me duele mucho y no puedo decir por qué, pero me duele mucho”.

En otro tema, también en femenino, ya el martes tendremos presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que un día antes será la última conferencia “mañanera” de Andrés Manuel López Obrador. Claudia Scheinbaum continuará con este ejercicio informativo pero se preveé que serán reuniones más cortas y directas. Ya dijo que la primera será sobre el episodio conocido como la matanza de Tlatelolco: “El 2 de octubre no se olvida. Ahí la vamos a dedicar. El 3 de octubre sería la salutación con las Fuerzas Armadas. El 4 de octubre es el aniversario de la Constitución de 1824, ya que son 200 años de la primera Constitución de la República. Ya el viernes nos vamos de gira”.

Por último, hace un par de días la colectiva ILE dio a conocer que el 23 de septiembre un juez federal emitió una sentencia de amparo que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. En el expediente 765/2024, “se determina la inconstitucionalidad de los artículos 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 148, fracción I y II; 149 y 150, fracción III del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí”.

Comparto algunos versos de Mihaï Beniuc, en versión de Rafael Alberti:

Otoño, otoño, ay, mi estación bien amada,

cuánto, cuánto te quise, pero ya envejecí

y si en los caballitos de madera

no puedo montar más, es ciertamente signo

de que les llegó a otros el turno y la ocasión

de que el gran torbellino los lleve en su locura.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Twitter: @corazontodito

Posdata: gracias por compartir sus letras a Tutis Alebrije Infinito, Paola Georgina, Eva Govea, Fabiola Amaro y Eva Ortega (a quien también agradezco su gestión y hospitalidad como responsable de la Biblioteca del Ceart), así como a Lalo López, Alberto Ríos, Miguel Saldaña (Cometa) y Edwin Torres. Esperen muchas más actividades y publicaciones. Llueva, truene o relampaguee, el arte es la respuesta.