¿Nueva Arena Potosí? Plebiscito o consulta ciudadana auténtica

¿Por qué no mejor efectuar un plebiscito o consulta, manejada u organizada por miembros de la academia y ciudadanos sin partido, de reconocida honorabilidad, en forma abierta y transparente, para que sean los ciudadanos potosinos quienes decidan si se debe construir o no, la nueva Arena que se propone hacer el gobernador del estado, en lugar de canalizar esos recursos a Salud, Seguridad Pública o a pagar siquiera una parte de las deudas enormes que ha contraído en solo 16 meses de gobierno con la UASLP, $ 152.4 MILLONES, QUE LASTIMA Y OFENDE SU AUTONOMÍA A LA QUERIDA Y AMPLÍSIMA COMUNIDAD UNIVERSITARIA y con la Dirección de Pensiones que afecta a muchos miles de antiguos y futuros pensionados, asciende ya a $ 3,044 MILLONES?

Sería a todas luces un despilfarro inaceptable que el gobierno del estado pretenda construir una “nueva arena” a un costo de cuando menos 290 millones de pesos, cuando el país en general y nuestro estado en particular, atraviesa por una seria crisis financiera, debido al nivel de endeudamiento al que ha llevado a nuestro estado, lo que demuestra una de dos cosas: o hay mala administración, porque no se respeta el presupuesto aprobado o hay gastos superfluos no presupuestados y desvíos financieros.

Por eso creo que resulta oportuno y encomiable, el llamado que hizo hace pocos días El FRENTE CÍVICO POTOSINO a través de redes sociales en su Comunicado, en el que examina y rechaza el proyecto anunciado por el gobierno estatal para la construcción de un nuevo domo o auditorio para espectáculos de todo tipo, que tendrá un costo de más de $ 290 MILLONES DE PESOS, y en el que se presentarán eventos de lucha libre, artistas internacionales, etc. y que sería inaugurado con un partido de BasquetBall de la NBA de . . . “¡Estados Unidos.!” ¡Hágame usted el favor!

Al mismo tiempo, se le regatea (o se le niega) a la UASLP el pago de la partida que se le adeuda y se incrementa masivamente la deuda pública del Gobierno Estatal, de la cual $ 1,845 millones son Deuda creada por el gobierno actual, a partir de la deuda inicial cuando era solamente de $ 1,199 millones, es decir, que la ha incrementado en más de un 53.8% en tan solo 16 meses de gobierno.

Si continúa al mismo ritmo, al término de este gobierno, la deuda estatal va a llegar a más de 10 MIL MILLONES DE PESOS, comprometiendo recursos que no podrán aplicarse a lo que debe ser, a los servicios y obras públicas, en los gobiernos estatales futuros.

Recordamos al Gobernador, que prometió que en su gobierno habría de asegurar a los potosinos, poder “vivir sin miedo”, y, por si no lo sabe, los potosinos nos negamos tajantemente a vivir con el miedo que producen las noticias continuas de hechos de sangre, de delincuencia de todo tipo y de falta de protección de los cuerpos de seguridad, de la vida y de los bienes de las personas.

Desde aquí le insistimos al Gobernador Gallardo, que reconsidere ese proyecto y mejor canalice los recursos a fines de genuina urgencia social, como los arriba señalados, porque, definitivamente no hace falta una Arena como la que se propone: Están los 2 grandes auditorios del Parque Tangamanga I, está el gran nuevo Auditorio bicentenario de la UASLP, está el auditorio Miguel Barragán, está el domo de la Feria, entre muchos otros, en los que se pueden ofrecer todo tipo de eventos.

Le recordamos que su obligación principal, es velar por el BIEN COMÚN, hacer rendir los recursos públicos de manera que brinden los mayores beneficios a la mayor cantidad de personas no sólo en la capital, sino en todo el estado.

Creemos que sería mejor, para no distraer más de los escasos recursos disponibles, que invite a la iniciativa privada a que asuma ese proyecto.