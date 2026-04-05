Para volar y para boludos

En retórica y poética las parábolas, dicen, son metáforas continuadas. Me explico: es un relato narración breve en el que la moraleja, a diferencia de las fábulas, no es explícita. Dice el diccionario de la RAE: "se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral". Es una estrategia discursiva, muy parecida a la fábula, solo que no son "animalistos", sino personas en la vida cotidiana. Un dicho popular puede ser explicativo: "Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro".

Es domingo de resurrección y ya pasó la procesión, al menos la del Silencio. También la pasión. La religión ahí sigue y seguirá, con sus pros y sus contras, con sus buenos creyentes y sus fanáticos. Creamos, sí, pero qué onda con querer obligar a otros a seguir nuestras reglas o ver feo o hasta querer acallar a quienes piensan distinto.

Resurrección. Al tercer día, según las Escrituras.

Avancemos en los símiles que quieren ser parábolas: en aquellos tiempos... no, en estos, los más ya ni siquiera se lavan las manos para decir que no tienen que ver con algo público. Es más, ya ni ponen a consideración a quién liberan. ¿Para qué? Por mis destos y punto, dicen los Pilatos. Los sanedrines ya ni se molestan en consultar la ley. Aunque no estén libres de pecado tiran la piedra, sin pruebas, porque algún Pedro dijo que viene el lobo. Los enfrentamientos por un "quítame allá esas pajas" van en aumento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La separación entre Iglesia y Estado es como en una pareja con derechos, cuando conviene. Es conocido que Dante Alighieri fue quien diseñó la arquitectura "oficial" del infierno. En la Comedia, que hoy conocemos como Divina, describe el infierno como una estructura de nueve círculos concéntricos, un cono que se va estrechando hasta llegar a los peores pecadores. Guiado por el poeta Virgilio, Dante ve cómo castigan en cada uno a diversos tipos de pecadores. Así, en el octavo círculo, llamado Malebolgia ("zanjas (o bolsas) malvadas") hay diez recintos. Los más interesantes son: los aduladores son cubiertos de excrementos; a los brujos y astrólogos les tuercen la cabeza hacia atrás; los políticos corruptos son cubiertos de brea hirviente; los hipócritas deben cargar plomo que parece oro; los ladrones son mordidos por serpientes; los consejeros fraudulentos sufren entre el fuego y quienes usan sus palabras para dividir a la gente son divididos ellos mismos con espadas.

Ya habíamos platicado aquí de que varios religiosos le impusieron las manos al presidente de Estados Unidos. Pues este miércoles la principal asesora espiritual de Donald Trump, evangélica, lo comparó con Jesucristo mientras él asentía: "Jesús nos mostró que un gran liderazgo y que una gran transformación requiere de grandes sacrificios. Y, señor presidente, nadie ha pagado un precio como el que tú has pagado. Casi te cuesta la vida. Fuiste traicionado, y arrestado, y falsamente acusado. (...) Y gracias a su resurrección tú te levantaste. Gracias a que él resultó victorioso, tú resultaste victorioso. Y, gracias a su victoria, tú vencerás en todo aquello en lo que pongas tus manos".

El jueves ese "bendito" presidente dijo: "El Domingo de Ramos, Jesús entró en Jerusalén mientras las multitudes lo recibían con alabanzas, honrándolo como a un rey. Ahora me llaman rey a mí, ¿pueden creerlo?"

En fin, ojalá como Joaquín Sabina tengamos la costumbre de resucitar.

La maravillosa Margaret Atwood, quien estos días ha estado en la Ciudad de México, nos dice en su poema Resurrección: «y los que se convierten / en las voces de piedra de la tierra / también cambian y dicen / dios no es / la voz del torbellino // en el juicio final / todos éramos árboles».

Carlos Pellicer lo dice de otra forma en Recinto XV: «ya nada tengo yo que sea mío: / mi voz y mi silencio son ya tuyos / y los dones sutiles y la gloria / de la resurrección de la ceniza / por las derrotas de otros días».

Otro poema sobre resurrección es de Jorge Debravo. Van algunos versos: «¡ [...] y le he dicho a la tierra que si logra enterrarme, / a donde ella me entierre tú irás a recogerme! / y le he dicho a la nada que si logra apagarme, / tú, con tus grandes besos, volverás a encenderme!

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata: pronto, lanzamiento de varios libros. Preventa, en su caso, presentaciones varias. estad pendientes de la venida de los libros.