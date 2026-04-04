Se ahoga un joven en estanque de la colonia Los Vargas

Al pasear en sus bicicletas, dos jóvenes cayeron a un estanque cercano a la colonia Los Vargas, al norte de la ciudad, en donde uno de ellos pereció ahogado y al otro lo alcanzaron a sacar a tiempo, aunque en estado grave lo llevaron a un hospital.

El hecho tuvo lugar alrededor de las cinco de la tarde de este viernes, inicialmente los dos jóvenes andaban en sus bicicletas por un camino de terracería en la colonia mencionada, cerca del Anillo Periférico Norte.

Llegaron a una excavación en donde se extraía tierra y ahora se forma un ojo de agua, aparentemente en forma accidental los dos cayeron dentro del mismo y gritaban por ayuda ya que no sabían nadar y tampoco podían salirse.

Un hombre escuchó los gritos y se apresuró a acudir al estanque para sacarlos, primero a uno pero cuando pudo rescatar al segundo por desgracia ya había perdido la vida ahogado.

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Como primeros respondientes, arribaron al lugar elementos de la Policía Municipal de la Capital, quienes a su vez pidieron auxilio a los cuerpos de emergencia y al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja.

No obstante, uno de los jóvenes ya estaba sin vida mientras el otro fue llevado a un hospital en aparente estado grave.

El ahora occiso fue identificado como Omar Rico Serna, de 25 años de edad, con domicilio en la colonia Matamoritos, en la misma zona donde ocurrió la tragedia.

Más tarde llegó personal de la Vicefiscalía Científica para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado al Semele en donde sería entregado a los familiares una vez que lo reclamaran.

PELEAN FUNERARIAS

POR el CUERPO

Al lugar de la tragedia acudieron representantes de dos funerarias locales para tratar cada uno de convencer a los familiares del joven de que contrataran sus servicios con ellos, y en su afán por ganar el contrato empezaron a discutir entre sí.

En determinado momento, de los gritos pasaron a los golpes ofreciendo un espectáculo bochornoso delante de los familiares del fallecido, quienes para entonces ya también se encontraban en el lugar.

Fue necesaria la intervención de agentes policiacos para separarlos y que el caso no escalara a más, incluso se mencionó que al parecer uno de ellos andaba bajo efectos del alcohol ya que estaba demasiado agresivo.