Adolescentes fallan en dos atracos y los detienen

Oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron la detención de dos adolescentes de 17 años, quienes armados con pistolas intentaron cometer dos asaltos en la colonia Jardines del Sur.

Primeramente, los implicados intentaron asaltar a un usuario de un cajero automático y al no poder consumar el ilícito, trataron de despojar a un ciudadano de su automóvil, fallando en su intento, lo que alertó a vecinos y a los oficiales que patrullaban el sector.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 19:30 horas de este jueves, un ciudadano acudió a realizar un depósito en el cajero automático ubicado en la plaza Área, ubicada en el bulevar Españita, cuando fue sorprendido por dos jóvenes que lo amenazaron con armas de fuego.

Al no consumar el ilícito, los menores se retiraron corriendo y amenazaron con las armas a otro ciudadano, que circulaba en su vehículo sedán, a quien trataron de robar el auto con la intención de huir.

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Sin embargo, este intentó también fue fallido, lo que alertó a vecinos de la avenida Coral y calle Malva, que de inmediato intervinieron para realizar la detención ciudadana y alertar a los oficiales que circulaba en las inmediaciones.

Enseguida, los oficiales municipales recabaron datos de lo sucedido, donde ambos afectados manifestaron su deseo de proceder legalmente.

Los dos adolescentes fueron asegurados, uno de ellos fue canalizado con custodia al Hospital al presentar lesiones derivadas de los hechos.

Finalmente, los agentes municipales procedieron con el aseguramiento conforme al protocolo de menores, poniendo a disposición de la Fiscalía General del Estado las armas recabadas como indicio y a los menores involucrados, para que sea esta autoridad quien determine su situación legal.