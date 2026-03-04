Imposible abstenerse de tanto lío mundial

Imposible dolerse de las muertes inocentes

Inimaginable vivir – desde lejos pero como en primera fila gracias a interné--, este presente histórico que nos mantiene con alertas constantes e intermitentes ante amenazas de guerra o micro-revoluciones y guerras civiles.

Imaginable para la ciencia ficción o para los creadores de los "dibujos animados" o videojuegos; ellos sí pudieron imaginar situaciones como las del Gran Hermano de la novela de Orwell, o drones y naves espaciales no tripuladas, lanzando misiles que en ocasiones se topan con escudos antiaéreos que muchos no sabíamos ni que existían.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aún así, la vida sigue, nuestras rutinas aún pueden esperar que las cumplamos, al menos en estas coordenadas de nuestro mundo, y nuestro principal terror lo vivimos hace un par de domingos con la caza del señor M y sus secuaces. Terror de que alguno de nuestros familiares o amigos no fuera el desafortunado al que bajaron de su carro o de su tráiler para incendiarlo y de paso ser el balanceo de los balazos.

Lo pero: nos hemos acostumbrado tanto a todo esto, que dentro de lo amenazante que pueda ser, hay algo dentro de nosotros que ya lo ve casi normal: Normal que Trump tome este riesgo de niveles planetarios, normal que la presidenta diga que "vamos bien" cuando los malos se han convertido en los capos de este noble y bello país; normal que esperemos lo peor si China o Rusia intensifican su papel en este nuevo conflicto bélico. Normal todo lo que en una "antes" no muy lejano, era anormal.

Ojalá se nos vaya quitando la costumbre y con ello venga un despertar que nos lleve a mejorar como personas y como sociedad

¿Cómo? Habrá que preguntarles a los autores de ciencia ficción o de caricaturas como las de "Pinky y Cerebro", cuando la tele era considerada inofensiva.