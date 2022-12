¿Porqué a algunos empresarios y altos directivos no les gusta implementar programas de salario emocional?

¡Caramba! Que tema tan difícil de analizar… A lo largo de mis años como consultor de empresas me he topado con un sinnúmero de casos que me permiten explicar que he visto y que he entendido al respecto, así que haré mi mejor esfuerzo por ser claro y conciso en su explicación.

Primero, quiero dejar en claro que esta forma de interpretar esta información es con base en mi experiencia profesional y de acuerdo con las empresas con las que he tenido oportunidad de trabajar, así como la fundamentación de varios estudios que hemos llevado a cabo al interior de diversas empresas.

NOTA: POR RESPETO A LA IDENTIDAD DE CLIENTES ESTARÉ PONIENDO ENTRE COMILLAS ALGUNAS DE LAS FRASES CON LAS QUE ME HE TOPADO, PERO NO REVELARÉ SU IDENTIDAD.

Los empresarios y altos directivos, tienen que ver por la empresa para que esta sea productiva y genere utilidades, así que cualquier actividad, apoyo o incentivo otorgado a los colaboradores debe tener una justificación de que eso generará beneficios para los accionistas o propietarios, en segundo lugar ponen a los clientes externos en donde buscan su entera satisfacción con respecto al producto o servicio que solicitan y en un tercer lugar colocan a la plantilla laboral, quienes “están obligados a llevar a cabo sus actividades laborales para las cuales fueron contratados”.

Recuerdo que cuando se dio el “Boom” de llegada de empresas extranjeras a nuestro estado y comenzaban las primeras negociaciones con las áreas laborales y la forma en cómo se conformaba el salario, varios empresarios tanto europeos como asiáticos no podían entender el porque había un bono de asistencia y puntualidad a lo que preguntaban ¿Qué no es su obligación cumplir tanto en presentarse a trabajar como en llegar temprano? Es cuando varias empresas decidieron mejor hacer contrataciones locales de personas que se desempeñaran en el área de Recursos Humanos, porque hay reglamentaciones que la lógica de otros países no alcanzaban a entender.

¿CUÁNDO SE LE EMPIEZA A TOMAR MAYOR IMPORTANCIA

AL SALARIO EMOCIONAL DENTRO DE NUESTRO ESTADO?

Precisamente con el exceso de demanda de mano de obra se comienza a darle mayor fuerza a todos esos elementos que salarialmente hablando incentivan a los colaboradores y que no eran precisamente el pago de dinero o monetario. Algunos de ellos fueron claves para el éxito de formar sus plantillas laborales. A continuación mencionamos alguno de éstos:

? Transporte

? Uniforme

? Apoyos para escuela de hijos

? Alimentos

? Incentivos referencias de conocidos

? Bonos cumplimiento de antigüedad

? Incrementos salariales trimestrales, etc.

¿CÓMO LES HA IDO A LOS EMPRESARIOS

CON ESTOS INCENTIVOS?

Aquellas empresas que han desarrollado programas de implementación de elementos al salario emocional y que lo han implementado de forma estructurada, han tenido en general buenos resultados, sin embargo, aquellas empresas que lo han hecho de forma menos profesionalizada, los resultados no han sido los mejores, ya que se han topado con grandes insatisfactorias, tales como:

? Deserción

? Deshonestidad (robos de productos, así como de conocimientos)

? Falta de respeto a jefes y compañeros

? Difamación, entre otros

La pregunta para quienes todavía no implementas herramientas diversas del salario emocional es…

¿Conviene o no conviene invertir en

los colaboradores para incrementar

su salario emocional?

La respuesta es “Sí”, pero no de forma asistencialista, para que funcione mejor este tipo de incentivos sugerimos trabajar con lo siguiente:

1.- Hacer que la inducción sea muy aspiracional e incentivadora

2.- Repetir anualmente el proceso de inducción y que la gente realmente conozca más sobre la empresa en donde trabajan

3.- Capacitación constante

4.- Hacer dinámicas de integración con los colaboradores

5.- Actividades de integración y reconocimiento ante los familiares de los colaboradores

6.- Retroalimentación constante de los puntos buenos y malos de su desempeño

7.- Explicar claramente como está conformado su salario económico y emocional

8.- Ayudarlos con temas de finanzas personales para que le den mejor uso a su dinero

