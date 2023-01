¿Porqué hay escasez de mano de obra últimamente?

Los comentarios que he escuchado por parte de clientes, amigos y conocidos en los últimos dos años, están basados principalmente en la escasez de mano de obra a la que se enfrentan las diferentes industrias que conforman el ámbito laboral no solo de nuestro estado sino a nivel nacional.

Podría parecer muy simple echarle la culpa al gobierno o al estilo y características que tienen las nuevas generaciones, pero la verdad es que hay muchas más razones que han afectado fuertemente tanto al reclutamiento como en la permanencia de los jóvenes en sus empleos y para explicar mejor esta situación mencionaré algunos ejemplos de lo que está sucediendo a nivel nacional e incluso en otros países tanto desarrollados como en vías de desarrollo.

No me negarán que la globalización que vivimos hoy en día y especialmente la de difusión de contenido es clara y contundente, pues podemos ver un video que salió en algún país europeo y si esto se hace “Trending Topic” no tardará más que algunos minutos en llegarnos a nuestro país y a su vez que éste sea difundido de inmediato y la verdad es que llega contenido de todo tipo; cómicos, musicales, artísticos, motivacionales, laborales, etc.

Sin embargo han crecido los videos en redes sociales que hablan de la forma más rápida y simple de hacerte millonario o cuando menos hacerte rico de forma fácil y segura. Este tipo de comunicación ha causado efectos impactantes en la población más joven que quiere disfrutar de su juventud, viajando, gastando y divirtiéndose al máximo, es lógico que esta publicidad capte su atención y empiecen a seguirlos, comprar los programas que ofrecen o incluso comenzar a imitarlos o crear su propia temática.

Existen diversos estudios que hablan sobre lo que han hecho algunos influencers, estadísticos interesantes sobre la influencia que estas personas tienen sobre los consumidores en general, sin embargo pocos hablan de que alrededor de 0.25% de las personas que quieren convertirse en influencers llegan a conseguir el éxito, pero eso no importa ya que piensan así… “la esperanza muere al último” y muchos de los jóvenes buscan ese camino. Querer ganar dinero de forma recurrente y en grandes cantidades, lo que no saben es que para lograrlo de forma eficaz también deben de hacer un plan de acción y estructurar sus metas para alcanzarlas de la forma más efectiva posible. ESTRUCTURAR UN PLAN DE NEGOCIOS.

Existen las invitaciones a que con inversiones pequeñas te puedas convertir en accionista de grandes empresas ofreciéndote la posibilidad de obtener tasas de interés muy superiores a las bancarias, pero tampoco hablan de que tienen altos riesgos.

Recientemente vi un video en el que un joven “influencer” acaudalado se acercó a una chica que estaba trabajando y le ofreció una cantidad para que en ese momento renunciara a su empleo, la chica lo rechazó y el tipo fue incrementando la cantidad hasta convencerla y ella se acercó a su jefe y le renunció. A la chica le dieron al final $50,000.00, que es una cantidad que muchos estaríamos tentados a dejar nuestros trabajos, pero eso es un golpe de suerte ya que no están simple que te topes en la calle con estas personas, quienes a su vez, para dar ese tipo de regalos, los ingresos que les generan las mismas redes sociales son mucho más altos que lo que regalan y esto se convierte en un atractivo para la juventud.

Quienes son los que permanecen en las empresas, principalmente la gente que tiene mayores compromisos, casados con hijos, que tienen créditos hipotecarios, de auto, etc. y por ende se sienten con mayor presión para permanecer en sus trabajos en lugar de buscar aventuras.

Es momento de que las empresas para que logren la permanencia de sus colaboradores empiecen a hacer “Endomarketing” (mercadotecnia hacia el interior de la empresa).

Preocúpate por tu gente, haz de el entorno laboral no solo un trabajo monótono ya aburrido, crea espacios que les ayuden a despejarse y por ende que les permita incrementar su rendimiento y productividad, sino ¿porqué crees que nadie quieres salirse de trabajar de Google?

Mail: l.gil@demcomkt.com

Twitter: @LuisGilOjeda