Problema de a Metro

“Vamos a transformar un Metro de hace 50 años en un Metro

del futuro”.

Claudia Sheinbaum, 22.1.2021

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estaba en Morelia, Michoacán, este 7 de enero para un acto de campaña en el que daría una “conferencia magistral” titulada “Políticas exitosas de gobierno”, cuando se registró una nueva tragedia en el Metro capitalino. El propio Sistema de Transporte Colectivo Metro la describió como un simple “incidente”, pero una mujer perdió la vida y 75 personas fueron trasladas a hospitales por lesiones.

El Metro se han convertido en una irritante piedra en el zapato para Sheinbaum en su campaña para la Presidencia. Apenas este pasado 19 de diciembre declaró: “Yo quiero decir que el Metro, más que problemas, ha tenido una campaña en contra que, para mí, es una campaña en contra de sus trabajadores”.

Ha sido, al parecer, una campaña muy dura y eficaz. Apenas el 3 de mayo de 2021 se desplomó un segmento de la parte elevada de la Línea 12 con un saldo de 27 muertos. La jefa de gobierno contrató a una empresa noruega, DNV, para hacer un peritaje “imparcial”, pero luego la despidió porque el estudio, que señalaba problemas de mantenimiento y no solo de construcción, no le gustó.

Éstos no han sido los únicos incidentes en esta campaña. Apenas el 1 de enero de este 2023 La Silla Rota reportaba, con información del propio Metro, que, en los cuatro años de gobierno de Sheinbaum, de 2019 a 2022, se registraron 431 accidentes contra 181 en los cuatro previos, 2015-2018. Sí, el número de accidentes en los cuatro primeros años de Sheinbaum fue 2.3 veces superior a los últimos cuatro de Miguel Ángel Mancera. El dinero no lo es todo, por supuesto, pero sí puede ser indicativo de las causas del problema. En 2018, último de Mancera, se aprobó un presupuesto para el Metro de 22,822 millones de pesos; para 2023 la cifra ha bajado a 18,848 millones de pesos (cifras recopiladas de fuentes oficiales por @juan_ortizmx). Es una reducción de 17.4 por ciento, sin considerar la inflación ni que buena parte del presupuesto se está empleando para la reconstrucción de la Línea 12 y la remodelación de la Línea 1. A esto hay que añadir que ha habido un subejercicio de lo presupuestado.

Cuando Mancera subió la tarifa de tres a cinco pesos en diciembre de 2013, hace casi 10 años, los grupos que hoy se encuentran en el poder lo cuestionaron severamente. Años después, el 16 de mayo de 2018, en plena campaña de Sheinbaum, el hoy secretario de movilidad, Andrés Lajous, comentó en Twitter: “Vamos a pasar ‘de las ocurrencias a la capacidad’ o mejor dicho ‘de Mancera a Sheinbaum’”.

Lo contrario ha ocurrido. Entiendo que es difícil políticamente subir la tarifa del Metro, pero si no se aumenta en una década hay que elevar el subsidio. La idea de que 10 años después alcanza con menos es una simple ocurrencia. Quizá Sheinbaum debería subirse más seguido al Metro, pero no seguida de funcionarios y fotógrafos, sino para constatar el deterioro de las instalaciones o para ver los carteles de los trabajadores que protestan porque no tienen las herramientas para su labor.

Para los gobernantes, lamentablemente, todo es política. El sábado los funcionarios capitalinos daban instrucciones a sus ejércitos en redes sociales sobre cómo responder al “incidente” y defender a Sheinbaum. La propia jefa de gobierno, que voló a la Ciudad de México en un helicóptero “facilitado” por el gobernador morenista de Michoacán, se dedicó a tomarse fotos con las víctimas y en el C5, para demostrar que estaba a cargo, pero con un toque humano. Es triste cuando la política se convierte en fotos de promoción, y las estrategias exitosas de gobierno en meras ocurrencias.

Aerolínea

El gobierno va a gastar 816.8 millones de pesos en comprar la marca y desechos de una aerolínea quebrada hace 22 años para ingresar al azaroso negocio de la aviación comercial. Con razón no hay dinero para medicinas o el Metro.

