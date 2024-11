Propuesta nueva en Conafor

Continuamos con el seguimiento a los criterios de las dependencias relacionados con las POLÍTICAS AMBIENTALES en esta nueva administración federal de Sheinbaum, después del pésimo o casi nulo manejo de las mismas en el sexenio de AMLO, en que más bien fueron utilizadas las banderas ambientales como BANDERAS POLÍTICAS DE COMPRA DE VOTOS, teniendo su ejemplo máximo en la campaña SEMBRANDO VIDAS, de la cual seguimos sin conocer un solo árbol producto de la misma, y sólo conocemos el alto grado de devastación de las selvas del sureste mexicano con el famoso TREN MAYA, al cual dedicamos varios artículos de la presente columna. Sin exculpar a todos los sexenios anteriores del PAN y PRI, cuyos resultados de deforestación, corrupción y crisis ambiental saltan a la vista.

Así, vemos con mucho agrado y esperanza el nombramiento de SERGIO GRAF como titular de CANAFOR que, como lo hemos indicado en muchos artículos durante varios años de esta columna, anuncia seguir el criterio de PREVENIR LA DEFORESTACIÓN en primer lugar, para después pasar a la REFORESTACIÓN. La razón, como lo hemos expuesto aquí mismo, se basa en que es mucho más económico cuidar lo que ya tenemos que iniciar desde cero siembras de miles o millones de árboles con resultados finales sumamente bajos. Personalmente hemos seguido programas de reforestación en que el resultado es CERO; es decir, después de sembrarlos, después de uno o dos riegos y las RESPECTIVAS FOTOS DE LOS FUNCIONARIOS, SEAN MUNICIPALES, ESTATALES O FEDERALES para etiquetarse de ECOLOGISTAS sin tener ni idea de lo que hacen, no queda un solo árbol vivo; tenemos evidencia grafica de lo aquí comentado. SERGIO GRAF ya tiene experiencia como secretario de Medio Ambiente de JALISCO, parece ser que es conocedor del problema y sus muchas vertientes como son: LA GANADERÍA, en la que declara que llevará a cabo campañas para desarrollar GANADERÍA SOSTENIBLE, libre de deforestación, sin decir cómo. LA TALA ILEGAL está en gran parte en manos de LA DELINCUENCIA ORGANIZADA y muy ligada al narcotráfico, y alcanza los 8 millones de metros cúbicos anuales equivalentes a la producción de la madera legal en el país, madera que se distribuye por particulares que son cómplices de esa parte de nuestro ECOCIDIO: el 60% de la madera se destina al segmento de la construcción. AQUÍ SE PUEDE ACTUAR. Él no lo menciona, pero un claro ejemplo de causa de deforestación es nuestra costumbre atávica de comer POLLOS AL CARBÓN y CARNE ASADA con leña de MEZQUITE, lo que nos CONVIERTE A CADA UNO DE NOSOTROS AL CONSUMIR ESTOS PRODUCTOS EN DEFORESTADORES PASIVOS, sin darnos cuenta. Ya no compres POLLOS A LA LEÑA. Hay muchos ejemplos que podríamos seguir dando de causas y efectos de la DEFORESTACIÓN.

Si bien Sergio Graf no menciona cómo llevará a cabo esas buenas intenciones, desde aquí nos ponemos a sus órdenes en lo que crea que podamos ayudar sin costar un solo peso al presupuesto, que por el desdén de la autollamada 4T disminuyó de 7,000 millones con Peña Nieto a 2,600 con AMLO, con los mismos resultados pésimos con ambos presupuestos, o sea que los de PRI simplemente robaron más. Proponemos que para conservar los bosques existentes se debe dar un subsidio condicionado por hectárea de bosque conservada y protegida en manos de particulares o de comunidades, esa es la única manera que realmente se conserve lo aún existente. En cuanto a la TALA ILEGAL, se puede inmiscuir a las cámaras industriales, especialmente a la de la construcción, para que se utilice sólo madera certificada en sus proyectos, a la vez de acabar con la corrupción de inspectores forestales, de Semarnat y de Profepa. Asimismo, establecer vigilancia en mercados y especialmente en los miles de expendios de POLLOS A LA LEÑA que existen, armando un plan de madera certificada de podas que no sacrifican el árbol. Esto un servidor tiene años haciéndolo con excelentes resultados, especialmente con mezquites.

Como lo comentamos con el plan de limpieza de ríos en el artículo pasado, desde aquí seguiremos los resultados de esta política novedosa, al menos en sus declaraciones, que esperamos se traduzcan en resultados reales y medibles. Suerte a CONAFOR y a SERGIO GRAF.