Protagonista

El Presidente de la República es el político más popular de los últimos años. Conduce el proceso electoral de 2024; establece la agenda pública del país; mediante un lenguaje irónico exhibe a sus adversarios. En un contexto de alto conflicto, sus compañeros de partido quieren ser herederos de su popularidad y de la gran aceptación de los programas sociales. En tanto, sus oponentes lo culpan de autoritario y misógino; minimizan su obra pública, la estabilidad de la economía y maximizan sus errores, como el caso de la reforma electoral.

En una de sus mañaneras revelo: “la candidata del bloque conservador será Xóchitl Gálvez”. “Fue un proceso de consulta de arriba, de los que no dan la cara, … Ellos suponen que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo y además que es parte de ellos… La única elección que ha ganado fue la de Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, que es donde viven los más ricos”. Minimizó su respuesta de tacharlo de machista: “Respeto su punto de vista” … Además, le recordó que en su gobierno el 50.9% de los funcionarios públicos son mujeres.

Por su parte, la senadora le respondió: “el presidente ya me destapó para la presidencia, aunque en realidad el único que me destapa en las mañanas es mi marido, que me jala las cobijas cuando hace frío”. En un spot le dijo de manera más directa: “Señor Presidente, usted dice que fulano o sultano me van a poner de candidata; porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política” … “Porque usted señor presidente es un machista”.

¿Qué significado social y político tiene esta confrontación? En lo más profundo de sus discursos está la disputa electoral que ha dominado en los últimos cuarenta años en cuanto al responsable de los asuntos públicos: estado vs mercado. En lo político es la confrontación por ganarse el voto del 49 % de la población que se encuentra en situación de pobreza. Es una disputa entre discurso y acción; entre prometer y hacer. A diferencia del pasado reciente, ahora será entre spots vs una política social aceptada por sus beneficiarios y rechazada por la oposición.

Ambos discursos coinciden en atribuirle a un solo actor una alta influencia en los procesos electorales. Para el presidente es un empresario y la capacidad de movilizar recursos económicos. Por el lado de sus adversarios, es el presidente y su política social. Lo que ha caracterizado al sistema político mexicano es el centralismo de sus decisiones y buscar legitimarlas socialmente, convenciendo al electorado. Con un discurso de destrucción, unos actores buscan el poder político en 2024 y, con un discurso de construcción, otros buscan conservarlo.

En resumen: Las y los mexicanos estamos viviendo una confrontación ideológica profunda; por un lado, están los que piensan que corresponde al estado atender las situaciones sociales que requieren de políticas públicas, por lo que hay que fortalecerlo. Por el otro, están quienes creen que es el mercado el motor de desarrollo, por lo que hay que tener un Estado mínimo; sin duda que estos procesos electorales serán una evaluación para la clase política en su conjunto, en un contexto de desigualdad, discriminación e impunidad. Próxima colaboración: 26/07/23.

