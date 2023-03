Que siempre sí

“Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”.

Lev Tolstoi

El rechazo del presidente a la instalación de la planta de Tesla en Nuevo León era tajante y reiterado: “Si no hay agua, no. No habrá posibilidad. Sencillamente no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible”. Ahora hemos pasado del “No” al festivo anuncio de que la inversión sí se realizará en Monterrey. Para explicar el cambio, López Obrador ha señalado que la empresa hizo “una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua”.

“Hay un primer compromiso, que es el del uso, en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos, la utilización de agua reciclada y de tratamiento del agua, incluso hasta para la pintura de los automóviles”. Pero esto no fue un logro de su negociación. Desde un principio la empresa anunció que utilizaría agua tratada; esta fue una de las razones para escoger a Nuevo León, porque es una de las pocas entidades del país que trata la mayor parte del agua.

El coro que repite siempre las afirmaciones del líder se unió al rechazo a Nuevo León. “Primero tiene que verse donde hay agua. y que no quiten agua para consumo humano, ya que en algunas zonas hay estrés hídrico”, dijo la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum. No sé cómo harán ahora para explicar su previsible cambio de opinión.

La verdad es que una empresa que ha realizado un scouting previo de ubicaciones y un estudio de factibilidad económica sabe mucho más sobre dónde colocar una nueva planta que un político sin experiencia en actividades productivas y que en sus proyectos de inversión pública prefiere no llevar a cabo estudios previos. Por eso es tan importante que las empresas mantengan la libertad de decidir dónde ubicar sus instalaciones, la cual el gobierno ha tratado de eliminar con arbitrariedades como la cancelación de la planta cervecera de Mexicali de Constellation Brands.

Dos terceras partes del territorio nacional son áridas, pero esto no ha sido un obstáculo para su desarrollo. Al contrario, el norte de México ha alcanzado niveles de bienestar muy superiores a los del sur, tan rico en agua. Los norteños han superado los obstáculos con trabajo y tecnología. Una inversión tan importante como la de Tesla generará recursos que ayudarán a Nuevo León una vez más. Esto siempre lo ha entendido la gente del norte.

Sheinbaum tiene razón cuando señala que el agua y la electricidad son factores muy importantes que los inversionistas deben considerar al realizar inversiones. Monterrey tiene poca agua, es cierto, pero en buena medida porque no se hicieron las inversiones adecuadas en infraestructura en su momento. Algunas ya se están realizando. Todo el país necesita, por otra parte, una reforma a la manera en que extraemos y usamos el agua. Dos terceras partes se emplean en Nuevo León y el resto del país para la agricultura, pero a un precio subsidiado o nulo que promueve el desperdicio.

La electricidad también es importante, pero resulta que el gobierno de López Obrador desconectó de la red la planta generadora de Dulces Nombres, en Monterrey, por el delito de ser privada y de vender a buen precio. Esta es electricidad que se necesita y se necesitará más en el futuro.

Le reconozco al presidente el valor de haber cambiado de opinión sobre la planta de Tesla. La inversión era demasiado importante para perderla. Pero hay otras decisiones que debería reconsiderar. Debe entender que la inversión privada no es mala, que genera actividad económica y empleos, y que la función del gobierno debe ser crear condiciones para que prospere y no atacarla todo el tiempo.

Más democracia

“Hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos”, le dijo AMLO al secretario Blinken de EUA por las posiciones de Washington sobre el plan B. No lo creo, pero si así fuese, ¿por qué quiere cambiar entonces nuestro sistema electoral?

www.sergiosarmiento.com