Reacción a Trump

"Debemos firmemente defender el libre comercio. No podemos caer en el aislamiento. Estamos firmemente comprometidos con construir puentes y no muros".

He Lifeng, viceprimer ministro de China, Davos, 20.01.2026

El nombre procede del griego antiguo, Nikaia, y significa "aquella por la que llegó la victoria", Niké. En su larga y conflictiva historia Niza ha sido griega, ligur, romana, ostrogoda, parte del Imperio Romano de Oriente, genovesa, provenzal, saboyana, española, sarda y francesa. Aun cuando allí nació Giuseppe Garibaldi, el unificador de Italia, la ciudad fue anexionada por Francia tras un referéndum fraudulento en 1860, en los tiempos de Napoleón III.

A toda acción corresponde una reacción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido hacer de su ocurrencia de ocupar Groenlandia el centro en su agenda política internacional. Sin embargo, quizá está logrando lo que parecía imposible: unificar al mundo en su contra.

Trump anunció ayer en la madrugada que tuvo una conversación con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y dijo que acordaron reunirse en Davos, Suiza, con todas las partes involucradas. Insistió, sin embargo, en que no se va a retractar de su intento por anexionar la isla: "Sobre eso, todo el mundo está de acuerdo".

Pero no parece ser el caso. Ayer en Davos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, descartó ceder ante Trump. "La soberanía del territorio no es negociable". Afirmó, por otra parte, que Europa está abriendo sus puertas al comercio más que nunca. "Acabo de regresar de Asunción", Paraguay, "donde firmé un tratado comercial con Mercosur". Comentó que Europa también ha formalizado uno con México y que se apresta a entrar "en la madre de todos los acuerdos comerciales", con la India. "Europa escoge al mundo y el mundo está listo a escoger también a Europa", dijo.

He Lifeng, el viceprimer ministro de China, asumió una posición similar. Retomó las posiciones del discurso del presidente chino Xi Yiping de 2017 para subrayar que su país considera que "los aranceles" y "las guerras comerciales" representan un "reto al multilateralismo y el libre comercio". En un momento en que Estados Unidos se distancia cada vez más del estado de derecho internacional y del libre comercio, la China "comunista" defiende esos principios que antes enarboló la Unión Americana.

El presidente francés Emmanuel Macrón asumió una posición más proteccionista, pero aun así pidió a los países europeos asumir "un eficiente multilateralismo". Añadió: "Preferimos el respeto a los bullies. Preferimos la ciencia a las teorías de la conspiración. Preferimos el estado de derecho a la brutalidad".

Estados Unidos tiene, por supuesto, la mayor fuerza militar del mundo. Si decide ocupar Groenlandia, poco o nada podrán hacer Dinamarca y sus aliados europeos en la OTAN. Una agresión, sin embargo, acabaría con la OTAN, que se creó con el compromiso de acudir a la defensa de cualquier miembro que fuera objeto de un ataque extranjero. Una ocupación militar de Groenlandia sería precisamente el tipo de acción que la OTAN estaría obligada a repeler.

Lo más curioso es que Estados Unidos no está aprovechando todos los privilegios militares con los que ya cuenta en Groenlandia. Tiene derecho a operar bases en buena parte del territorio y llegó a manejar en la guerra fría decenas que albergaban a miles de efectivos de su país. Hoy solo mantiene la Base Espacial Pituffik con 150 militares. Estados Unidos podría reactivar legalmente las bases que operó en los años de la gran rivalidad con la Unión Soviética sin necesidad de conquistar la isla. Pero, además, ¿quiénes se beneficiarían de una intervención militar estadounidense? Principalmente Rusia, que invadió Ucrania con el pretexto de impedirle que se uniera a la OTAN, y China, que tendría carta blanca para apoderarse de Taiwán.

El presidente Trump ha logrado hasta ahora amedrentar a otros países. Pero sus amenazas empiezan a provocar reacciones adversas: Estados Unidos corre el riesgo de unir en su contra a otros países del mundo.

Destrucción

Dos de los tres ganadores del Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion y Peter Howit, explicaron ayer en Davos que el concepto de "destrucción creativa" sigue siendo crucial para el crecimiento. La pérdida de algunas empresas o industrias puede ser dolorosa, pero es indispensable para crecer y generar prosperidad.

