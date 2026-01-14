Riesgos y oportunidades para México en 2026

El año 2026 representa un punto clave para México, dentro de un entorno económico y político marcado por la incertidumbre global, la desaceleración económica, las tensiones geopolíticas, la reconfiguración de las relaciones comerciales y los cambios en las políticas monetarias de las principales economías. En el ámbito interno, México enfrenta el desafío de consolidar la estabilidad macroeconómica en un contexto de crecimiento económico moderado, presiones fiscales, demandas sociales persistentes y una próxima revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que demanda un marco regulatorio y certidumbre jurídica para impulsar el comercio, la inversión y el empleo.

Bajo este escenario, para el sector empresarial mexicano, el desafío no solo radica en mitigar riesgos asociados a la inseguridad, la presión fiscal y la volatilidad macroeconómica, sino también en capitalizar oportunidades derivadas de la relocalización de cadenas productivas (nearshoring), el desarrollo de infraestructura, la digitalización y la expansión del mercado interno. Desde una perspectiva empresarial, analizar los riesgos y oportunidades de México, permitirá anticipar escenarios, diseñar estrategias resilientes y tomar decisiones informadas en un contexto complejo y competitivo.

Riesgos para México

1.- Crecimiento económico moderado. Menor dinamismo del consumo interno, presión sobre ventas, márgenes y expansión y mayor competencia por un mercado con lento crecimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

2.- Incertidumbre jurídica y regulatoria. Cambios en las reglas del juego (fiscal, laboral, sectorial) y reforma político-electoral generan incertidumbre para las empresas y afectaciones en decisiones de inversión.

3.- Revisión del TMEC se torna en renegociación. Posibles tensiones comerciales con EE.UU y Canadá, riesgo de barreras no arancelarias, impacto directo en exportaciones, manufactura y logística.

4.- Aumento del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina (incluido México) produce tensiones diplomáticas, reacciones nacionalistas o consecuencias no previstas.

5.- Inseguridad y costos operativos. Mayores gastos en seguridad, seguros y logística, riesgo para cadenas de suministro y personal, impacto reputacional y operativo.

6.- Presión fiscal y financiera. Déficit público limita estímulos a las empresas, mayor fiscalización y costo elevado de financiamiento.

7.- Se acentúa el deterioro operativo de PEMEX.

8.- Dependencia de EE.UU. Alta exposición a ciclos económicos y decisiones políticas estadounidenses y alta vulnerabilidad ante desaceleración externa.

Oportunidades para México

1.- Nearshoring e Inversión Extranjera Directa. La relocalización de cadenas de suministro hacia Norteamérica posiciona a México como un destino atractivo para la inversión. Se esperan inversiones significativas en los sectores automotriz, aeronáutico, farmacéutico y alimentario.

2.- Copa Mundial de la FIFA 2026. Oportunidad estratégica para capitalizar el auge económico y turístico.

3.- Ventaja geográfica y comercial. Acceso al mercado norteamericano, red de tratados comerciales, reducción de tiempos y costos logísticos frente a Asia.

4.- Digitalización y automatización. Mejora de productividad, optimización de costos, nuevos modelos de negocio y canales de venta.

5.- Desarrollo de infraestructura. Proyectos logísticos, energéticos y de transporte, oportunidades para construcción, servicios, financiamiento y proveeduría.

6.- Bono demográfico y talento. Mano de obra de joven, oportunidad de capacitación especializada y crecimiento en industrias de valor agregado.

7.- MiPymes como eje de crecimiento para impulsar la competitividad, formalidad financiamiento y adopción tecnológica para fortalecer el empleo formal y el mercado interno.

Es importante priorizar la capacidad de adaptación, la gestión eficiente del riesgo y la alineación con las tendencias regionales y globales, las cuales serán determinantes para sostener el crecimiento, atraer nuevas inversiones y fortalecer la posición competitiva de México.

Sígueme en redes sociales

Twitter: @gbriano

Facebook: Dra. Lupita Briano Turrent