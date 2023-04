SE AMONTONARON LOS TEMAS

1.- Por lo menos una de las cinco denunciadas presentadas por la administración municipal encabezada por Xavier Nava Palacios (2018-2021) contra su antecesora presidida por Ricardo Gallardo Juárez (2015-2018), no ha sido ni desechada ni archivada en la Fiscalía General de la República. Se trata de la relativa al desvío de 112 millones de pesos destinados a la rehabilitación integral de la calzada Fray Diego de la Magdalena, donde se erogó el dinero, en buena parte federal, pero no se hizo ni un metro de obra. Hace un par de semanas, instancias locales recibieron requerimientos de la FGR para que actualizaran información sobre ese asunto, en términos que según los conocedores indican que la carpeta está próxima a ser judicializada. Esto es, presentada ante un juez.

Esa carpeta de investigación involucra como indiciados a por lo menos cinco funcionarios del Ayuntamiento 2015-2018, entre ellos al alcalde Gallardo Juárez; a su entonces tesorero Emmanuel Ramos Hernández, hoy secretario estatal de Ecología, y a la actual titular de la SEDUVOP, en aquel trienio secretaria de obras municipales, Isabel Leticia Vargas Tinajero.

2.- Coincidiendo en fechas, falta establecer si fue unos días antes o unos días después de los requerimientos de información, el gobernador Gallardo Cardona visitó al fiscal Alejandro Gertz Manero. La FGR no informó sobre el particular, pero aquí el gobierno difundió ampliamente la entrevista, fotografías incluidas. Al respecto, el boletín estatal solo aborda generalidades, pero lo hace con un desatino imposible de pasar por alto.

Dice el comunicado que Gallardo y Gertz alcanzaron acuerdos importantes para mejorar “la impartición” de justicia. Para llorar o carcajearse. En este país los únicos que imparten justicia son los tribunales, es decir los jueces, magistrados y ministros, federales y estatales. La FGR, como su nombre anterior lo apuntaba, se encarga de procurar justicia, de buscarla y conseguirla, en particular para las víctimas. Como si fuera tan difícil consultar a quienes saben.

3.- Diez días después de la serie de sucesos que involucraron migrantes/turistas, extranjeros/mexicanos que fueron asaltados/secuestrados en el Altiplano potosino y de los que todavía no se sabe bien a bien cuántos eran, el material informativo y de opinión respectivo ha sido muy abundante, sobre todo a nivel nacional. Por nuestra parte queremos detenernos en un punto que no hemos visto abordado:

El notable desconcierto, confusiones y contradicciones iniciales, sobre todo entre autoridades locales, tienen su explicación en un hecho simple: irresponsablemente dejaron la casa sola. En efecto, desde inicios de la Semana Mayor el gobernador se ausentó de la ciudad, lo cual en sí mismo no tiene nada de malo. El problema es que también se esfumaron el secretario general de Gobierno y el fiscal general del Estado. Es de aficionados, una falta total de profesionalismo y sensatez largarse todos al mismo tiempo. Y no obstante que en la actualidad es posible comunicarse fácil y rápidamente desde cualquier punto del planeta, tampoco había aquí gente competente en el área de Comunicación Social.

4.- A propósito de lo anterior, la crisis de la semana pasada, que ha tenido un costo muy elevado para el gobierno potosino en términos de imagen y prestigio, vino a dejar claro para qué sirve realmente el abultado y costoso equipo de Comunicación Social: a) para lanzar incienso a raudales al jefe; b) para difundir poca información y mucha propaganda, y c) para madrear a insurrectos y desafectos del gallardismo. Cada vez es más notorio que en cuanto surge alguien que no se arrodilla ante el gobierno en turno o se atreve a disentir públicamente, de inmediato los prosélitos mediáticos de RGC sacan los garrotes y empiezan sus rutinas de nado sincronizado.

5.- El martes pasado la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas publicó la convocatoria para licitar la construcción de la Arena Potosí, que sin duda se convertirá en el gran monumento a los caprichos de un gobernador que no conoce el valor que en la vida pública tiene eso que se llama Autocontención. Según los términos del documento, las obras deberán arrancar el lunes 22 de mayo próximo, o sea justo cuando se espera que la zona conurbada de esta capital esté padeciendo serios problemas en materia de abastecimiento de agua potable, y muy probablemente en las áreas rurales la sequía esté causando estragos mayores. El altar al ego gallardista que algunos identifican también como El Domo II, es un desafío abierto a la tolerancia de los potosinos frente a los abusos y excesos del poder.

La Arena Potosí es una obra que la ciudad no necesita, que nadie está demandando, y que no cubre ninguna carencia en la medida que hay un edificio similar, para los mismos propósitos y con mayor capacidad.

Tengo la sensación de que este proyecto, hijo de las aficiones personales, del autoritarismo y del desprecio a la opinión ciudadana del mandatario potosino, se va a convertir en un elemento tóxico para lo que resta del sexenio. En la medida que se agudicen problemas y conflictos como el de Pensiones, el escamoteo del subsidio local a la UASLP, la reducción de prestaciones a la burocracia, las obras de movilidad y tantas otras, los nuevos muros y cimientos de la Arena serán un contraste brutal, ofensivo, provocador. Y ya nomás por no dejar: ¿en qué parte del Plan Estatal de Desarrollo se habla de un nuevo centro de espectáculos y se justifica su construcción, y en que rubro del Presupuesto de Egresos del Estado se contempla su financiamiento estimado en por lo menos 300 millones de pesos? Destrampados y valemadristas.

6.- Cuando el gallardismo comenzó a sembrar la discordia en el ámbito de la Procesión del Silencio, su primer argumento fue que los curros de Tradiciones Potosinas A.C. trataban mal a los humildes integrantes de las cofradías. Si alguien encarna a esa asociación civil es quien la fundó hace casi 60 años, Guadalupe Lupita Romo. El viernes santo ocurrieron hechos que no avalan la versión falsa y mezquina, sobre todo de la Secretaría de Cultura.

Siete de las cofradías participantes en la Procesión, al llegar frente a la casa que ocupa Tradiciones Potosinas en la esquina de Escobedo y Universidad, desde cuyo balcón presenciaba el paso del cortejo Lupita, detuvieron la marcha y giraron sus imágenes para saludar de manera clara e inequívoca a la vicepresidenta vitalicia de Tradiciones Potosinas. Otras tantas cofradías, al llegar al mismo punto, hicieron más lento su andar y saludaron al estilo taurino cuando se brinda una faena. Es importante resaltar que entre los cófrades que se detuvieron y giraron su anda están incluidos los que acompañan a la Virgen Dolorosa, cuya imagen ni es de Tradiciones ni la tienen en resguardo; es del templo del Carmen y ahí permanece siempre. Esto, para que no vayan a salir con que eran paleros. Alguien tan malvada como pintan los esbirros de Liz Torres a Guadalupe Romo, difícilmente hubiera recibido esas deferencias de las cofradías. Es la primera vez que ocurre algo así en 70 años. Es lo que se llaman bofetadas con guante blanco.

7.- He de continuar con el tema. Habitualmente, con una participación de entre 2 mil 300 y 2 mil 500 personas, la Procesión del Silencio que inicia a las ocho de la noche, concluye sobre las diez y media, minutos más minutos menos. Esta vez concluyó pasadas las doce de la noche. ¿Por qué? Porque a los metiches, inexpertos y despistados de la SECULT que metieron mano se les hizo bolas el engrudo. La distancia entre una cofradía y otra nunca es mayor de un minuto. El viernes hubo separaciones de casi media hora. Por qué, porque esos mismos son además unos inútiles. Cuando la columna arribó a la Plaza de Armas, ya estaba vacía la mitad de las sillas. La gente no sabía qué pasaba, quienes acudieron por primera vez pensaron que ya había terminado, y simplemente se fueron. (No quiero ni imaginar lo que va a pasar cuando Gallardo cumpla su sueño de hacerla la Procesión más larga del mundo. Va a comenzar el Viernes Santo y a terminar el Domingo de Resurrección. Y si los tiempos entre cofradía y cofradía se alargan, puede entrar Julión al quite).

8.- La Procesión del Silencio es en su origen y esencia un acto religioso, de pesar y recogimiento; es acompañar a una madre desolada a encontrarse con su joven hijo muerto. Que con los años haya devenido además en un evento turístico, no anula ni demerita su sentido profundo. Así, entre los creyentes motiva devoción y entre los agnósticos causa admiración. Tiene normas escritas y no escritas: qué colores usar en el vestuario de las imágenes y de los cófrades; por qué sólo la Virgen lleva palio, cómo marchar, etcétera.

Digo todo esto porque me parece que explica las razones de que uno de los detalles de la Procesión más comentados y difundidos, no sé si chusco, pintoresco, pícaro, conmovedor o ridículo haya sido el atuendo de la joven secretaria de Turismo, quien lució ajustada falda con abertura frontal arriba de medio muslo. Cito una vez más a don Quintín: “Nadie está obligado a saber lo que no le han enseñado, pero pregunten chingao”.

9.- Según los últimos anuncios oficiales, ya es cosa de un par de semanas para que entre en servicio la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, respecto de la cual hay dudas no aclaradas: ¿Se firmó el convenio con el gobierno federal para que las unidades de esa corporación estatal puedan desempeñar funciones de seguridad en las carreteras de jurisdicción justamente federal? Si tal convenio existe, ¿incluye la autorización para que los agentes estatales puedan portar armas, aplicar infracciones y hacer detenciones? Esto es fundamental porque en caso de no contar con esas autorizaciones de la federación ¿a qué van? Si, como se ha dicho, es para auxiliar pasajeros accidentados o varados, pues mejor conviértanlos en una corporación del tipo Ángeles Verdes. Desarmados, sin protección, imagínese usted que se topen con sicarios. Los van a matar. Otro día abundaremos en la genialidad de dotarlos de vehículos deportivos que corren pegados al suelo, casi sin cajuela y con tanques para escasos 60 litros de combustible.

10.- Hay otro asunto potosino del fuero común que está por ser atraído por la Fiscalía General de la República, atendiendo una instrucción directa de la Presidencia de la República: es el caso de la agresión que sufrió el periodista Omar Niño a manos de un funcionario de la Coordinación de Comunicación del Gobierno del Estado. La denuncia correspondiente fue presentada en la Fiscalía General del Estado, pero con base en su capacidad de atracción de determinado tipo de asuntos, la gente de Gertz Manero ya tiene todo listo para solicitar se le remita de inmediato el expediente completo. La FGE prácticamente no ha hecho nada.

Toño, gracias y buen viaje.

Hasta el próximo jueves.