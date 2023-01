Se fue Zaldívar, llega…

Ha iniciado un nuevo año, 2023 con grandes temas en la agenda política y jurídica nacional, es ni más ni menos el año previo al tan esperado 2024, en los siguientes 364 días se definirá muy probablemente el futuro inmediato de este país.

De inicio, el día de hoy la renovación de la Presidencia de uno de los tres poderes federales (Suprema Corte de Justicia de la Nación) y que es además, el Tribunal Constitucional, máximo interprete de la Carta Magna mexicana, donde se resuelven a nivel jurídico los asuntos de alta trascendencia en este país; culmina su labor desde mi punto de vista con muy buenas cuentas el Ministro Arturo Zaldívar, quien fue capaz de colocar a la Suprema Corte en el papel central de gran árbitro, incluso a pesar de la tentación lanzada desde el Palacio vecino de ampliar su mandato, no se dejó seducir y como hombre respetuoso de la Constitución, supo con inteligencia y templanza ser punto de equilibrio, logrando con éxito modular los apetitos del ejercicio del poder absoluto, por lo que deja la vara muy alta para quien le suceda en tan importantísimo cargo.

Una sucesión que se viene compleja, ante la duda del presunto plagio de tesis de una de las Ministras aspirantes, en donde la Universidad Nacional Autónoma de México tendrá la última palabra, pues de resolverse que el plagio existió, la otrora aspirante a presidir la Corte no sólo vería truncada la posibilidad de convertirse en Ministra Presidenta, sino que de confirmarse la acusación de plagio, sería un escándalo de dimensiones inospechadas, pues imagine Usted amable lector, el caso de que se demostrara que una de los once integrantes de la Corte Suprema, cuya misión primordial es velar porque los actos y las leyes esten apegadas a la Constitución, obtuvo su título y cédula profesional de ese modo tan deshonroso, la tormenta que se viene, por el prestigio de este país y el suyo propio ojalá que no haya sido así.

Ahora bien, la elección de quien presida la Suprema Corte los próximos cuatro años, tiene el mismo nivel de trascendencia que la elección del Presidente de la República, pues recordemos que el diseño orgánico institucional mexicano se sustenta en la división de poderes, la cual para garantizar la funcionalidad del sistema democrático debe ser auténtica, de modo que, el sistema de frenos y contrapesos idealizado por Montesquieu, deberá funcionar como un verdadero mecanismo de control, a partir de una sóla hoja de ruta: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De ahí la importancia que la o el jurista que resulte electo el día de hoy, deberá ser un referente del respeto y observancia de la Constitución, por lo tanto su honorabilidad no debe tener ningún custionamiento, pero además me parece que, aproximándonos al ancestral ideal platónico, quien a partir de mañana presida la Corte deberá encarnar las tres cualidades convertidas en virtudes que añoraba el sabio Platón: Sabiduría, Prudencia y Justicia.

Sabiduría para tomar las mejores decisiones jurídicas sí, pero también las mejores decisiones políticas, pues aunque en este país con un sistema presidencialista, se considere al Ejecutivo como un todopoderoso, el ejercicio del Ministerio de la Presidencia de la Suprema Corte es un liderazgo-dique para que los otros dos poderes no se desborden.

Prudencia, para enfrentar con firmeza e inteligencia las intromisiones, expresiones y otras intentonas de sometimiento provenientes de los otros dos poderes, prudencia también para ser el líder que obtenga el respeto de sus otros diez pares y conducir durante cuatro años el Máximo Tribunal de México.

Y finalmente Justicia, pero no cualquiera, sino la Justicia Constitucional, esa que emana del Pacto Político cuya observancia permite mantener la estabilidad, la gobernabilidad y sobre todo la credibilidad de que el nuestro sigue y seguirá siendo un Estado Democrático y Constitucional de Derecho.

Se fue Zaldívar, llega… Alea Jacta Est.

Excelente primer lunes del que estoy seguro será un gran año, Feliz 2023.

