Seguridad financiera: Por qué diversificar tus ingresos

Por Guadalupe del Carmen Briano Turrent

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A

Diversificar tus ingresos es crucial para garantizar la seguridad financiera y reducir la vulnerabilidad ante periodos de crisis económicas o pérdida de empleo. Frente a un mundo laboral cambiante e incierto, la generación de ingresos extra se ha convertido en una estrategia clave para los mexicanos. De acuerdo con el estudio Panorama Laboral Pluxee 2025, el cual aplica encuestas a trabajadores en México, el 33.2% de los trabajadores tienen un segundo empleo asalariado, el 28.9% obtiene ingresos adicionales por prestación de servicios, el 26% genera ingresos mediante venta de productos, el 10.4% lo hace con un negocio familiar, mientras que el 1.9% trabaja por proyecto o freelance.

La diversificación de ingresos no es solamente una tendencia financiera, sino que responde a motivaciones reales y ofrece ventajas a nivel personal como familiar: 1) reduce la incertidumbre, ante empleos menos estables, despidos, contratos temporales o cambios tecnológicos que ponen en riesgo una posición laboral; 2) pérdida de poder adquisitivo, dado que la inflación reduce el valor real del salario, por lo que muchos hogares ven afectadas sus finanzas y no alcanza con un solo ingreso; 3) estancamiento salarial, en la mayoría de los casos los aumentos salariales suelen ser menores al crecimiento de los costos; 4) búsqueda de independencia financiera, la aspiración a un mayor control del tiempo y decisiones y el deseo de no depender totalmente de un empleador; 5) aprovechamiento de habilidades, al contar con conocimientos subutilizados y que pueden ser monetizados a través de la economía digital, convirtiendo el capital humano en ingresos; y 6) preparación para el retiro, una mayor esperanza de vida, obliga hoy, a la diversificación de ingresos para reducir la dependencia futura, y no depender de una pensión que pudiera ser insuficiente o inexistente.

En este sentido, la diversificación de ingresos nos ayuda a construir fortaleza y resiliencia financieras y a avanzar en objetivos que han sido postergados, como ahorrar para la compra de una vivienda, realizar un proyecto de negocio, viajar o fortalecer el ahorro para el retiro. Entre las fuentes alternativas de ingresos podemos mencionar la monetización de tus habilidades a través de asesorías/consultoría, clases particulares o talleres (presencial u online), redacción, análisis, traducción, diseño y contabilidad, gestión administrativa para Pymes; servicios digitales, como es la gestión de redes sociales para empresas, creación de reportes, presentaciones o dashboards, freelance en plataformas profesionales, edición de documentos; venta de productos por catálogo o marketplaces, productos artesanales o personalizados y reventa especializada; creación de contenido digital, contar historias, enseñar o compartir alguna afición, o iniciar un blog a través de un canal de Youtube o perfil en redes sociales, monetizando a largo plazo tus seguidores, mediante anuncios o colaboraciones; alquiler de habitaciones, vehículos, bicicletas o herramientas en plataformas; generar ingresos pasivos de forma responsable, como es la inversión en CETES y bonos, acciones, bonos o bienes raíces; entre otros.

En un entorno económico cambiante, diversificar tus ingresos es una estrategia clave para alcanzar estabilidad financiera y bienestar a largo plazo. La diversificación permite reducir riesgos, mejorar el flujo de efectivo y aprovechar mejor tus habilidades y recursos. Además, facilita la construcción de patrimonio, fortalece la capacidad de ahorro e inversión y proporciona un mayor control sobre tus decisiones financieras personales y familiares.

