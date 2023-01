“Siempre Autónoma por mi Patria Educaré”. Así reza el lema de la universidad autónoma de San Luis Potosí, (UASLP). Lema con el que se expresa la idea de conducta institucional de nuestra “Alma Mater”. Siempre Autónoma, afirmación perene que ha sido y será la guía, la norma que mantendremos incólume los universitarios y que defenderemos entre cualquier injerencia de “extraños” al quehacer universitario.

Siempre Autónoma. Es como un juramento eterno y solemne, que hacemos todos los que amamos y respetamos a la Universidad. La autonomía nos permite Educar en la Libertad, en esa libertad que está en esencia del hombre y que solo establece compromiso con la Patria. ¡que grandioso lema de nuestra Universidad ¡Siempre Autónoma! Por mi Patria Educare. El de la primera universidad que alcanzo la autonomía en la República (1923).

Para esos “mequetrefes” que supuestamente “legislan”, les hacemos notar algunas de las palabras que expresó en del 213 el entonces Rector de la UNAM Dr. José Narro Robles, con motivo de la celebración del 90 aniversario de la autonomía universitaria; entre otras conceptuales ideas dijo …. La autonomía es inseparable de las nociones de libertad, e igualdad, o e soberanía, emancipación, autorregulación y autogobierno (que les quede claro, autogobierno) los principios sociales de la autonomía universitaria; libertad de catedra, investigación, pluralidad de posturas científicas y de creencia éticas, políticas y religiosas, así como la tolerancia y el respeto a la discrepancia. La autonomía y la responsabilidad van de la mano; responsabilidad de acciones y decisiones solo pueden atribuirse a quien actúa libremente y no bajo la coacción o la sujeción a normas o criterios impuestos. ….

…Pero en el fondo implica la potestad que el Estado de los entes o entidades autónomas parea regirse mediante normas u órganos de gobierno propios, para administrar sus recursos y para definir sus planes y programas. … de ahí la importancia de que la autonomía universitaria se haya integrado al cuerpo de la constitución política del país. Así expresó el Dr. Narro.

En lo particular, la Constitución local en su artículo 11 también incorpora a su texto la autonomía universitaria. Decreto 106 del 10 de enero en 1923 que la XXVII Legislatura emitió tras la iniciativa del gobernador Rafael Nieto Compeán. No se si los “mequetrefes” que supuestamente “legislan” le entiendan a las palabras del Dr. Narro, pero si es necesario que les digan a los asesores de sus asesores que próximamente contratarán que lean y estudien el discurso pronunciado por Don Rafael Nieto en la ceremonia de graduación del año 1921, que entre otras cosas expresó “…. que este establecimiento educacional (el instituto Científico y Literario) constituya una entidad moral independiente y alejada de los vaivenes de la política…”

Hasta ahora los universitarios hemos logrado parara a los grupos que intentan imponer sus intereses personales o de grupo mediante la fuerza política; pero no le busquen “mequetrefes”, no le piquen la cresta a los estudiantes. Para su conocimiento, ignorantes de la historia política de nuestro estado, les recordamos que en 1958 los universitarios sacaron por la puerta de atrás del palacio al Gobernador Manuel Alvarez y lo hicieron renunciar. Igual les puede pasar a los mequetrefes ante el descontento no solo de los universitarios sino de toda la sociedad potosina que ya no aguanta más, tanta irresponsabilidad, corrupción, gasto excesivo y vulgaridades.

Mas les vale mantener la estabilidad política que hasta ahora ha procurado el Ejecutivo, su responsabilidad es coadyuvar en la resolución de conflictos, deben recordar que la mayoría del pueblo tiene hambre y que, quizá la ´preocupación por el alimento les impide protestar y que, quizá los que comen cansados de trabajar, buscan resarcir el animo disfrutando el del futbol y las telenovelas que las clases medias que trabajan para mantener la raquítica economía del país, también cansados, y se han mantenido al margen de la protesta social. Pero no olviden, que los estudiantes, ellos suelen tener las agallas para protestar y asumir los desafíos de un congreso falto de responsabilidad social. La provocación a los estudiantes si puede llevarnos a una confrontación.

Nota: Este artículo lo escribí y se publico en Pulso de San Luis el 24/marzo/2016. Pero cobra vigencia, considerando, la relación que actualmente padece la Universidad en su relación con el gobierno del Estado.