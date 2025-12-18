-"¡Eres un canalla, un infame, un desgraciado, un malnacido, un ruin! ¡Lárgate inmediatamente de la casa!". Esas palabras de gran peso le enrostró doña Macalota a don Chinguetas cuando al llegar de un viaje lo sorprendió en la alcoba refocilándose con una morenaza de opulentas formas y sinuosos movimientos de odalisca o hurí. A las invectivas de su esposa, y a su demanda de que saliera del domicilio conyugal, respondió el casquivano señor con un reproche: "Qué injusta eres, Macalota. Yo a ti te perdoné cuando chocaste el coche". Dos amigas fueron a comer en restorán. Antes del condumio se tomaron un par de copas, y después varios carajillos y un licor digestivo, también llamado bajativo. Llevada por esas libaciones una le confió a la otra: "Me acosté con mi marido antes de casarme con él". Movida por el mismo impulso etílico manifestó la otra: "Yo también, pero no sabía que se iba a casar contigo". La esposa del señor Pitt O´Kaido tomó clases de pintura, a consecuencia de lo cual hizo una pintura llamada "San Jorge y el dragón", a la que debió añadir sendas inscripciones: "Éste es San Jorge" y "Éste es el dragón". Su marido le pidió: "Haz mi retrato". Con áspera acrimonia respondió la mujer: "No hago naturalezas muertas". Por estos días se habla mucho de la ultraderecha, pero de la ultraizquierda no se dice nada. Los nostálgicos discípulos de Marx, Lenin y Stalin ponen el grito no en el cielo, pero sí en la tierra y en todo lugar ante los triunfos de la derecha en América del Sur, pero responden: "Sin comentario" cuando se les pregunta acerca de los totalitarismos izquierdistas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. A mi juicio la 4T no es de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario y viceversa. Heredera de los peores defectos y los mayores vicios del PRI -López Obrador lleva al PRI en su ADN- el izquierdismo de Morena es más que sospechoso. ¿De izquierda Adán Augusto López? ¿De izquierda Fernández Noroña? ¿De izquierda el clan Monreal, o los prósperos empresarios López Beltrán? El mismo jefe máximo del bando -o banda- mostró ser más derechista que los ultraderechistas cuando esgrimió un "Detente" con la estampa del Sagrado Corazón a fin de prevenirse contra el coronavirus, y cuando se mostró renuente para apoyar las causas del feminismo y la diversidad sexual. Si alguna ideología tienen los integrantes del maximato que está asolando a México es la de Maquiavelo, ese maquiavélico señor cuya enseñanza consistió en postular que la única misión del príncipe -o sea del primero en importancia-, llámese rey, ministro o presidente, es hacerse del poder y conservarlo. En las filas de la 4T, primer piso o segundo, no priva el izquierdismo, sino el pragmatismo. Eso se explica: en todos los regímenes se ve la misma cosa. En política la conciencia cede el paso a la conveniencia, y los principios son borrados por los fines. Recordemos lo dicho por Dalí: "Picasso es español. Yo también. Picasso es pintor. Yo también. Picasso es comunista. Yo tampoco". ¿Izquierdista la 4T? Tampoco yo. El diccionario de la Academia define la palabra "joder": "Realizar el coito". En México decimos "coger", y usamos coloridas expresiones para designar tal acto: "desgastar el petate"; "junta ombligatoria"; "hacer que rechine el catre". Don Terebinto y su esposa se toparon con dos chicas que en su pueblo había sido modestas costureras y que ahora lucían ropa de marca, bolsas caras y relucientes joyas. "¿Pos cómo le hacen?" -les preguntó, indiscreta, la señora. Con enojo respondieron al unísono las dos: "Podemos". Tras despedirse de ellas le comentó a don Terebinto su mujer: "Qué raro; pronuncian la jota como pe". FIN.