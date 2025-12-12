"El silencio del gobierno mexicano ante el Premio Nobel a María Corina Machado es ensordecedor".

Enrique Krauze

Una vez más se le preguntó ayer a la presidenta Sheinbaum su opinión sobre el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y respondió: "La última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios. Y, por cierto, México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión».

Hay "sin comentarios" que hablan más que un discurso. La presidenta está declarando su rechazo a la democracia y su respeto por una dictadura sangrienta. Nicolás Maduro se mantuvo en el poder tras las elecciones de 2024 por un fraude tan burdo que es difícil pensar que alguien pudiera aceptarlo. Ni siquiera López Obrador lo hizo, ya que dijo que esperaría a felicitar a Maduro a que se presentaran las actas que las autoridades electorales nunca pudieron encontrar. Sheinbaum, sin embargo, sí reconoció a Maduro como presidente cuando designó al embajador Leopoldo de Gyves para representarla en la juramentación.

¿De verdad cree Sheinbaum en la autodeterminación de los pueblos? ¿Por qué no ha aceptado, entonces, el derecho del pueblo del Perú a destituir y procesar al expresidente Pedro Castillo, como lo establecen las leyes peruanas, por haber tratado de realizar un golpe de estado? ¿Habría aceptado el derecho de Hitler o de Mussolini de hacer lo que quisieran en la Alemania y la Italia de sus tiempos? ¿De verdad piensa que el pueblo cubano ha elegido libremente a Miguel Díaz-Canel?

María Corina y la oposición venezolana ya hicieron todo lo que podían contra la dictadura. A pesar de que Maduro la inhabilitó políticamente (¿se acordará Sheinbaum del desafuero de Andrés Manuel?), ganó en 2023, con más del 90 por ciento del voto, las elecciones primarias de la oposición. Como le negaron el registro, impulsó a Corina Yoris, quien también fue vetada por el régimen. Postuló entonces a Edmundo González Urrutia, un diplomático, al que Maduro permitió contender, quizá porque pensó que un candidato de 73 años no podría derrotarlo.

González Urrutia, sin embargo, ganó la elección con cuando menos el 67 por ciento del voto. Lo registran las copias de las actas electorales que la oposición ha publicado (la mayoría) mientras que las autoridades electorales declararon ganador a Maduro sin nunca presentar las actas que por ley deben respaldar el resultado. El fraude fue clarísimo: González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela, pero ha tenido que huir del país mientras que su yerno, Rafael Tudares, ha sido detenido con esta idea que tienen los dictadores de que pueden utilizar como rehenes a los familiares de los opositores.

María Corina ha respaldado medidas de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro como la confiscación de un buque petrolero. Ha declarado que el régimen está utilizando recursos "de actividades ilegales, incluido el mercado negro del petróleo, no para dar comida a los niños hambrientos, ni para los profesores que ganan un dólar al día, ni para los hospitales de Venezuela", sino "para reprimir y perseguir a nuestro pueblo". No sería la primera vez que se utiliza la presión económica para debilitar a un régimen autoritario. México apoyó en los setenta, recordemos, las sanciones económicas contra la Sudáfrica del apartheid.

El "sin comentarios" es un respaldo a la dictadura. Refleja también la ambición política de la 4T. Cuando Sheinbaum dice que México es "el país más democrático sobre la faz de la Tierra", al parecer se refiere a una democracia como las de Venezuela, Cuba o Nicaragua.

Oración

Monseñor Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Ciudad de México, elevó este 10 de diciembre una oración desde la basílica de Guadalupe "por quienes defienden los derechos humanos, especialmente María Corina, por toda su familia". Ese mismo día, el gobierno venezolano impidió la salida del país del cardenal Baltazar Porras y le confiscó su pasaporte.

