T-MEC, sí T-MEC, no

EL PODER NO CORROMPE A LAS PERSONAS, SINO REVELA REALMENTE QUIÉNES SON.

Los últimos comentarios del Secretario de Economía en México, Marcelo Ebrard, respecto a los repetidos avisos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump y lo dicho por gobernadores de varias regiones de Canadá y de su Primer Ministro Justin Trudeau, nos hacen ver que la Secretaría de Economía no está tomando en serio estos señalamientos referente a la conducta política de México para las inversiones chinas, lo cual lleva a cabo una inseguridad en la inversión extranjera directa (IED) y salida de capitales. Durante el pasado mes de octubre salió capital extranjero de nuestro país por un monto de $71,500 millones de pesos por venta de bonos. El presidente electo Donald Trump insiste en cierre de frontera, deportaciones masivas y canalizar la inversión productiva norteamericana a suelo estadounidense. El Primer Ministro de Canadá llama con preocupación que en caso de seguir recibiendo inversión China en México, difícilmente nuestro país podrá continuar el T-MEC, a pesar de lo exitoso que ha resultado con los tres países de América del Norte. Nuestros socios del T-MEC claramente manifiestan que la inversión asiática en México es con la intención de incursionar en el mercado norteamericano vía este Tratado. Justin Trudeau mencionó: “Sigamos trabajando juntos para proteger los empleos en América del Norte”.

El Secretario de Economía de México, respondió que nuestro país sólo ha captado el 0.4 % de la inversión china en América del Norte. Señaló que esta región captó US 395,390 MDD entre el 2016 y 2023. De este total, Estados Unidos recibió el 68.1 %, Canadá anotó el 31.5 %. Así mismo, el gobierno federal ha negado que nuestro país sea el puente para la entrada de productos chinos, cuyo destino sean Estados Unidos y Canadá. También informó que se tiene un plan para sustituir las importaciones chinas con productos mexicanos, sea con empresarios mexicanos o de Norteamérica. La presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que México tiene un alto déficit con el comercio chino el cuál se reflejó en $ 80 mil millones de dólares durante el 2023. Durante la reunión con consejeros bancarios, el Secretario de Economía insistió que si Estados Unidos pone un arancel del 10 o 20 % a los productos mexicanos en Estados Unidos y Canadá, estos productos crearán inflación en esos países. Lo cierto es que la afectación directa es para México, ya que disminuirán nuestras exportaciones por no ser competitivos en el precio final. Lo que no se ha reconocido es que en México ya existen 25 marcas de vehículos chinos y cientos de comercios de productos fabricados en esa nación. Todo el mundo quiere venderle bienes al rico del pueblo (EEUU) y México es quién más le vende, con el 16 % del total de sus compras y esto nos indica la preferencia al comercio del T-MEC. Desde alimentos, vehículos y electrónicos, nuestro vecino nos compra y nos paga el 84 % de nuestras exportaciones totales. Queda claro el señalamiento de Donald Trump que prometió implementar altos aranceles a productos chinos y mexicanos con la finalidad de proteger los empleos de su país. Canadá insiste en su preocupación sobre el aumento de inversiones chinas en México y este será el principal punto a tratar en el 2026. Los principales sectores serán automotriz, el área tecnológica y farmacéutica. También se tratarán las reglas de origen, sustentabilidad y competencia desleal. En un momento se señaló que la salida o restricción a México en el T-MEC, sería una afectación mayor para Estados Unidos y Canadá, eso, es una visión errónea. Millones de empleos dependen de las exportaciones al T-MEC que durante el 2023 vendimos $ 400 mil millones de dólares. Este es el Tratado Económico más importante del mundo donde todos los países quisieran participar. ¿De no venderle nuestros productos a Estados Unidos y Canadá, a quién se los venderíamos? A Venezuela, Cuba, Nicaragüa, Bolivia, ¿o a quién?

P.D. Si ud. Supiera el desánimo y la angustia que genera no tener dinero, no dijera que eso no compra la felicidad. Sí la compra, y no por lo material,

sino por la calidad de vida, la comida, la familia,

las deudas, etc. Estar económicamente estable,

le ayuda a ser estable en otras cosas más.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! NOVIEMBRE DEL 2024.