También Pienso Distinto

Hay ocasiones en que se deben decir las cosas tal y como son, este domingo no sólo se dijeron, se gritaron y muy fuerte, desde el zócalo en la CDMX hasta Tijuana, pasando por Chetumal, Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí, en cada Ciudad Capital y en un hecho sin precedentes, la voz de las y los libres se alzó: No al Autoritarismo, No a la Dictadura, La Democracia No se Toca.

Este domingo fuimos testigos que en todo el país hay un sentir distinto al de las encuestas, que se puede ser altamente popular, más no por ello tener la razón absoluta, en el México del 2023 hay una ciudadanía que recuerda lo valioso que es vivir en democracia y las Instituciones que la garantizan, esa misma democracia que permitió transitar hacia una tercera alternancia y respetó la voluntad de 30 millones de mexicanos que decantaron su voto a favor de quien hoy gobierna, pero que no representa ni mucho menos un cheque en blanco para destruir la vida institucional que costó incluso la vida de quienes nos antecedieron décadas atrás.

Este domingo, se envió un mensaje claro y contundente al habitante del Palacio Virreynal, la competencia electoral en 2024 debe ser auténtica y tod@s tenemos el derecho fundamental de que el árbitro siga siendo un ente imparcial, fuerte y creíble, no queremos volver a 1987 ni mucho menos más atrás, el Instituto Nacional Electoral es y debe seguir siendo un Organismo Constitucional Autónomo, pues el INE es más que sus Consejeras y Consejeros, el INE es un valuarte de la vida democrática mexicana, un pilar sin el cual no tendríamos la oportunidad de ejercer con certeza el derecho humano al sufragio en sus dos vías, a votar y ser votado.

Por eso, coincido en absoluto con el ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cossío, y cito algunas de las frases enunciadas en un Zócalo repleto de personas libres: “Rechazamos las calificaciones que quieren imponernos a quienes pensamos distinto y solo por ello […] venimos a ocupar la Plaza de la Constitución el espacio físico que alude a la estructura jurídica que reconoce nuestra pluralidad política y nuestra composición pluriétnica, nuestros derechos humanos como proyectos de vida a realizar, la diversidad de nuestras regiones y nuestra gente, los frenos y los contrapesos para quienes temporalmente ocupan el poder temporalmente, también a nuestro sistema democrático.”

Es claro que este México está más despierto que nunca y que sigue de pie a pesar de los pesares, en 2018 se votó con libertad y quienes no votamos por el actual régimen federal aceptamos que su victoria fue amplia, legítima y contundente; porque el respeto a las reglas del juego democrático fueron siempre observadas y millones queremos que siga siendo así, con un árbitro imparcial sí, pero con todos los recursos humanos y materiales que le permitan desempeñar tan alta labor; por eso la movilización cívica del día de ayer quedará registrada para los anales de la historia, porque más allá de los calificativos que pretendan denostar un movimiento legítimo y legal amparado por el marco constitucional que consagra el derecho humano a la libre manifestación pública y pacífica, más allá, está la vida democrática de todos los mexicanos.

De modo que, al igual que los millones que marcharon ayer, confío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, que estoy cierto, hará respetar la Carta Magna en sus Principios y Valores Democráticos, porque para quienes somos padres, queremos que nuestros hijos vivan, crezcan y se desarrollen en un México de libertades, sin dogmas morales impuestos en cartillas con visiones sezgadas, de esas que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, porque efectivamente aquí, en este aún hermoso país, se vale pensar distinto.

Excelente lunes.

Los sigo leyendo en este correo:

jorgeandres7826@hotmail.com.