Todo un abecedario

Candidito, ingenuo joven sin ciencia de la vida, recibió una sugestiva invitación: Pirulina, muchacha sabidora, lo invito a visitarla aquella noche en su departamento. Bien pronto la anfitriona se llevó a la cama a su inexperto invitado. Ahí le preguntó: “¿Traes alguna protección?”. “Claro que sí”, aseguró Candidito. Y sacó de su cartera un Detente. (Nota. Según la ciencia de la 4T, ciencia no neoliberal, el Detente sirve más bien para librarse del Covid)... “La Reforma de la Virgen”, se llamaba la tienda de abarrotes del lugar. Y es que el tendero era masón, y su esposa católica devota, y llegaron a aquel avenimiento. Una noche hubo un robo en la tienda. Después de una breve inspección al local dictaminó el inspector de policía del pueblo: “El ladrón es Babalucas”. Inquirió el abarrotero: “¿Cómo lo sabe?”. Explicó el polizonte: “Hizo un agujero en la pared para entrar, y otro en la pared opuesta para salir”... Linda palabra es “abecedario”. Se forma con las cuatro primeras letras del alfabeto castellano: a, be, ce, de. Cada letra tiene su historia o su particular estilo. La A, por ejemplo, se escribía al principio en forma invertida, de modo que semejaba la cabeza de una vaca, animal que al expeler con fuerza el aire que respira produce el sonido “Aaaaah”. La letra be aparece en numerosos vocablos que dan idea de escasa inteligencia o parvedad de juicio: burro, buey, baboso, bobo, babas, bestia, bárbaro, babieca, bausán, beocio y otros que por estar en Babia no recuerdo. (Quien lleva la pe en la frente lleva una be más fuerte). Pienso que el Presidente López no cejará en su intento por quitarle al Instituto Nacional Electoral su carácter de institución autónoma y hacer de él una dependencia del estado. No sabemos aún el destino que tendrá al final del día -frase ahora muy en uso- su ya tristemente célebre plan B, pero tengamos la certidumbre de que esconde bajo la manga un plan C, otro D, y así sucesivamente, como en el abecedario, para en definitiva salirse con la suya y arrebatarles a los ciudadanos ese organismo, árbitro confiable y eficaz en los procesos electorales, y hacer de él un instrumento al servicio del poder. Pienso que el INE, como toda institución humana, es perfectible, y que hay en él aspectos que se pueden y deben modificar, pero las acciones del régimen no tienden a esa labor de mejoramiento, la cual podría llevarse a cabo mediante el diálogos y acuerdos, sino que busca desvirtuar a la institución, o sea quitarle fuerza, de modo de impedir que sea estorbo para el proyecto de López Obrador de instaurar un maximato a fin de seguir ejerciendo el poder por medio de interpósita persona, como hizo Porfirio Díaz con Manuel González, como hizo Calles con Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Para eso están las despectivamente llamadas “corcholatas” de AMLO. Sea cual fuere la que al final destape, no creo que esté en su intención del Caudillo irse a su rancho de estentóreo nombre. Lejos de mí la temeraria idea de decir que nuestro Presidente es un costal de mañas, pero no creo faltar a la investidura a la que él con tanta frecuencia irrespeta si digo que en tratándose de planes tiene disponible todo un abecedario. Si falla el plan A sacará el B: si éste se frustra echará mano al C, y así sucesivamente hasta llegar al Z y salirse, a fin de cuentas, con la suya. Al tiempo. Un alambrista actuaba en la plaza del pueblo, y un muchachillo travieso le movía el poste que sostenía uno de los extremos del alambre. Le dijo el funámbulo, molesto: “No muevas ese poste, niño. Yo no le muevo la cama a tu mamá cuando está trabajando”. FIN.