Es probable que esto sea ya de su conocimiento. Diversos actores políticos y sociales se han pronunciado sobre la idea de que Villa de Pozos se constituya como un municipio y se integre a los 58 ya existentes en nuestra entidad federativa.

El proceso de creación de un nuevo municipio debe ser visto desde distintas perspectivas. Por una parte, la secuencia de los procedimientos a partir de los cuales se cumple con los supuestos que establece la Constitución de nuestro Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre, Ley de Plebiscito y Referéndum del Estado de San Luis Potosí y el resto de las disposiciones legales que establecen la secuencia de actos que habrán de realizarse para formalizar esta aspiración.

Otra perspectiva tiene que ver con la lógica a partir de la cual se justifica la pertinencia de la creación de un nuevo municipio. Quizás nos resulte más cercano identificar en nuestra historia a los procesos de constitución de una entidad federativa. Hay distintos factores sociales que justifican la pertinencia de la creación de una nueva demarcación política, a saber: el sentido de comunidad, la identidad compartida, la historia colectiva, las condiciones del espacio físico. No hay que dejar de considerar que este caso concreto se refiere a una demarcación que se encuentra dentro de una zona metropolitana en donde coexisten varios municipios con características sociodemográficas distintas. Hay pertinencia en la creación de un municipio cuando existen estas condiciones que dotan de viabilidad histórica y de un enorme sentido de perspectiva a futuro.

Pero también hay que considerar el enorme desafío que implica la constitución de una nueva unidad político-administrativa. El tema de contar con un gobierno en un nuevo municipio no se resuelve con la celebración de elecciones. Resulta indispensable considerar que se tiene que generar una estructura de gobierno con capacidades institucionales necesarias y suficientes para poder hacerse cargo de las atribuciones que la ley le confiere. De tal suerte que se deberá contar con una agenda de desarrollo institucional que va bastante más allá del reto, insisto, de organizar la elección de una autoridad municipal y de dotar de infraestructura para que trabaje este nuevo gobierno.

No hay que olvidar que la administración pública municipal constituye uno de los aspectos fundamentales que dotan de competitividad y de calidad de vida a un territorio. Estamos hablando de una zona con un enorme desarrollo habitacional, con un potencial económico significativo derivado del crecimiento comercial e industrial en la zona. Hoy hay quienes suelen pensar esto observando únicamente la cosecha de los frutos, pero también se debe considerar que todo crecimiento urbano -sea habitacional comercial o industrial- genera demandas y cargas de servicios públicos que tendrán que ser atendidas por un gobierno y una administración que el día de hoy no existen.

Por eso hablamos de la creación de un municipio también conlleva la generación de esta agenda de desarrollo institucional para crear un gobierno. No una administración, no un conjunto de oficinas, no un puñado de puestos públicos, no un conjunto de normas. Un gobierno.

De eso está hecho el análisis de pertinencia de la creación de un nuevo municipio.