“Tratado sobre el masticar

y mascullar de los muertos

en sus tumbas”.

-El libro del sepulturero-. O. Pötzsch.

En platica con unos colegas, decía uno de ellos, que el próximo presidente de la república deberá hacer una radiografía de la inseguridad cada vez más violenta en México, si quiere llegar a gobernar con alta aprobación ciudadana. Y le contesta un médico forense, que mejor debería hacer una resonancia magnética, y si se tarda, va a tener que hacer una necropsia al cadáver de la seguridad.

Durante años, gobiernos federales y estatales, salvo honrosas excepciones, han visto la inseguridad como un asunto simplista y meramente de policías y ladrones, del número de policías contra incidencia delictiva, de buenos salarios para mejores policías, de patrullas de marcas perronas contra ladrones inalcanzables, de CCTV para la “vigilancia” a distancia, de pastores belgas malinois contra el hampa, de grandes complejos de edificios y centros de comando contra los mañosos, de vehículos monstruos blindados como Gorets-M y Rhinos contra los malos, de helicópteros para ver desde las alturas a los criminales, drones para identificar a ladinos, de uniformes policiales con diseños mamalones para acalambrar a los mugrosos, más, un largo etcétera.

¿Y la procuración de justicia? ¿La investigación de los delitos? ¿La judicialización de los mismos?

-Alguna vez le planteé a un candidato a Gobernador que la ecuación administrativa de policía y procuración de justicia estaba mal formulada, me explico, tener dos grandes instituciones super descoordinadas en su gabinete le va a dar más dolores de cabeza y cambios de titulares que nada. Mire, si su jefe de policía no se lleva, o no quiere llevarse coordinadamente bien con su Procurador, ya valió. Usted necesita que esos dos tipos y sus instituciones trabajen forzosamente coordinados y alineados, sin egos, sin complejos de jerarquías, no necesita dos “políticos” en esos puestos, necesita un técnico en seguridad pública y un penalista en justicia criminal, punto.

-Un mando único de la seguridad y procuración de justicia para la reducción de riesgos. Se aproxima una tormenta perfecta con la llegada del sistema penal acusatorio adversarial, terriblemente garantista, o se adecuan las instituciones de seguridad y justicia a los tiempos por venir, o tendrá un caos en su gobierno-.

- ¡Muy bien, gracias! lo vemos. -Contestó.

Hallazgos 2022 de la ONG México Evalúa, lo deja clarísimo: “Las actividades y medidas para prevenir, reducir, y/o contener la criminalidad y las violencias NO se han articulado bajo un enfoque de seguridad pública y justicia. Las instituciones operan de forma aislada, sin objetivos comunes, sin información compartida y sin un presupuesto que optimice la asignación de recursos hacia objetivos prioritarios”.

TAPANCO: “Hallazgos 2022 en SLP”: Índice de impunidad 98.60%. Confianza en las instituciones: MP 54.53%, Policía ministerial: 53.85%, Policía estatal: 56.65%. Percepción de corrupción: MP 59%, Policía ministerial: 60.7%, Policía estatal: 63.4%.

A los potosinos los delitos comunes que más les duelen son: Daño a la propiedad, lesiones, otros delitos del fuero común (CP. Edo.), robo y violencia familiar. Y para generar una política criminal focalizada, se necesita forzosamente que la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía sean una sola, punto.

@franciscosoni