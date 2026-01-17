Venezuela buenas noticias políticas y humanas y pésimas noticias ambientales

En este caso sin tocar mucho el tema político en el que a todos nos da gusto que el DICTADOR MADURO esté donde le corresponde que es la cárcel, donde todo indica estará ahí el resto de su vida, en manos de otro grupo de gente que maneja otro gobierno autoritario; dando por asentado el dicho "El que a hierro mata a hierro muere". Este hecho como todo en el universo tiene consecuencias colaterales, entre las cuales se encuentra que muchos de nuestros narco-políticos de PRI- PAN- MORENA etc.; ya no duermen en paz porque uno de sus jefes ya está en la cárcel y puede ser que a varios de ellos les llegue la misma y merecida suerte.

Otra consecuencia colateral es la AMBIENTAL, de la que nadie habla ya que seguimos privilegiando los aspectos ECONÓMICOS sobre los ECOLÓGICOS pero nuevamente a nosotros nos toca resaltar el punto de vista ECOLÓGICO sobre el ECONÓMICO y en este caso se basa en las enormes reservas de petróleo que tiene el subsuelo de VENEZUELA y que son 303,000 millones de barriles de petróleo PRINCIPALMENTE EN LA FAJA DE EL RÍO ORINOCO y la mala noticia consiste en que esa cantidad de petróleo será extraída a una mayor velocidad por nuestros vecinos de el norte EEUU, ya que en estos momentos FINALES de gobiernos COMUNISTAS y gobernantes hipócritas-fifis, producían a muy duras penas 1.5 millones de barriles diario de petróleo crudo por día. Y las expectativas son que en no mucho tiempo con la inversión, la tecnología y el hambre de PETRÓLEO BARATO de la industria de EEUU e indirectamente de todos nosotros HOMO SAPIENS la producción se vaya a 5 millones de barriles diarios de petróleo que inundarán los mercados mundiales provocando un MAYOR DESPERDICIO ENERGÉTICO en todo el planeta por la baja en el precio de el propio petróleo debido a la ley de OFERTA-DEMANDA.

Recordemos que un barril de petróleo son 159 litros, o sea, que las reservas probadas de petróleo venezolano son 48 millones de millones de litros de petróleo. Los cuales suponiendo que se transformen en gasolina producirán 2 KILÓGRAMOS DE CO2 que serán liberados a la atmósfera después de haber estado enterrados durante decenas de millones de años. Es decir, que producirán 96 millones de millones de kilos de CO2 que una vez distribuidos en toda el sistema cerrado que es la atmosfera en la que vivimos en todo el planeta y dividida entre la población humana de 8,300 millones de HOMO SAPIENS que somos actualmente, nos toca a cada habitante de la tierra otros 11,600 kilos de CO2 extras que respirar, con todas las consecuencias especialmene de salud que todos conocemos. Todo lo anterior en función de el tiempo que se tarden nuestros vecinos en extraer dicho petróleo con el consecuente beneficio ECONÓMICO que si consideramos al precio actual de el barril de petróleo que ronda los 50 dolares, implica un movimiento de 15.15 millones de millones de dólares. Buen negocio para una invasión en la que se dice gastan 200 millones de dólares diarios, con lo cual podrían estar 76,000 días con su ejército, es decir, 207 años pagados con el petróleo que extraerán de Venezuela.

Con este movimiento político-económico, además se da totalmente al traste con el TRATADO DE PARÍS firmado apenas en 2015, mediante el cual se pretendía que el calentamiento global no pase los 2 grados centígrados, lo cual nos rebotará a toda la humanidad en costos ambientales (super huracanes, temblores, ondas de calor, ondas gélidas, inundaciones, etc.;) y de salud mucho mayores a los 15.15 millones de millones de dólares.

Qué pasaría en el HIPOT´ETICO CASO de que esa derrama económica que se generará con el petróleo de Venezuela, se repartiera entre toda la humanidad en beneficios ecológicos para depender menos de el propio petróleo, nos tocarían a cada uno de los 8,300 millones de HOMO SAPIENS la cantidad de 1,800 dolares, lo cual sería más que suficiente para que todo el alumbrado de todos nosotros en el planeta se convierta en solar y no dependeríamos de las centrales TERMOELÉCTRICAS, NUCLEARES, etc., con la respectiva rebaja de emisiones de gases de EFECTO INVERNADERO. "Soñar no cuesta". Por lo pronto celebramos que haya caído ese dictador Maduro y que el resto de la Izquierda Latinoamericana ya no esté tan tranquila atentando contra la naturaleza con TRENES, REFINERÍAS, AEROPUERTOS y demás proyectos con malos resultados ECONÓMICOS y peores resultados ECOLÓGICOS.