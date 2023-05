Ocurre un fenómeno cíclico en la vida política de las naciones con democracias incipientes, que en momentos determinados de su historia, se presentan posturas tan polarizadas, donde la pluralidad se reduce a tan sólo dos proyectos, uno en apariencia sólido, fuerte, mayoritario que ejerce el gobierno, frente a otro que se presenta como opositor, contestatario y casi siempre en desacuerdo.

Esta contienda entre dos, poco a poco y más tarde que temprano comienza a generar un desgaste en partes de la población, donde suele presentarse un hastío generado por la ausencia de alternativas diferentes a las dos posiciones maniqueas confrontadas, donde los no alineados se sienten extraviados por la lacerante sentencia lanzada desde cualquiera de ambos bandos: o estás conmigo o contra mi.

Sin embargo, la teoría política llevada al terreno de la realidad nos ha dado ejemplos muy aleccionadores de como, en ocasiones, la salida de un laberinto que sólo en apariencia pareciera apuntar hacia dos extremos confrontados, surgen liderazgos disidentes del paquete binario ofertado, proyectos disruptivos que proponen conciliar lo mejor de las dos posturas que, seguro tienen aspectos positivos, pero que al hacerlo desde afuera de las estructuras partidarias, no sólo permiten un amplio margen de libertad, sino que también va obteniendo la fuerza preciasamente al colocarse del lado de los no identificados.

En México, el político internacionalista Jorge Castañeda Gutman, fue uno de los pioneros en el intento por colocarse en una boleta electoral a través de la vía independiente, su caso, que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien no obtuvo una sentencia favorable, abrió la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos en ejercicio del derecho humano al sufragio, podamos acceder a votar y ser votados sin la necesidad de tener el respaldo de un partido político.

Cuando Jorge Castañeda mediante el litigio estratégico llevó su caso ante la sede judicial interamericana, México no vivía tiempos tan polarizados como los actuales, era entonces la época de la primera alternancia, donde precisamente la pluralidad democrática permitió la reforma constitucional y de las leyes electorales que posibilitarían las candidaturas independendientes. Podría resultar una verdad a medias afirmar que, al haber tenido ya un gobernador, alcaldes, diputados y hasta un candidato a la Presidencia de la República, emanados de esa vía, México pasó su prubea, insisto, aseverarlo sería una media verdad. Y no es que se nieguen los avances, sino que la vía independiente mexicana supone un sinuoso camino para el aspirante previo a su registro, además que, en el caso de lograrlo, el día de la elección se enfrentaría a las estructuras que aceitadas o no, existen y aparecen en las jornadas electivas.

Sin embargo, México vive tiempos muy distintos a los que transcurrían cuando el ex canciller Castañeda planteó esa posibilidad, de entonces a la fecha hemos tenido ya tres alternancias, pero en el análisis político todas las posibilidades caben y en el futuro electoral, la vía independiente o mejor dicho las vías independientes, -así en plural-, podrían aparecer en cualquier escenario, incluso en el menos probable, mexicanas y mexicanos valiosos, serios, pensantes y valientes, los hay en todos los rincones de esta gran nación, personas más grandes que sus propios institutos políticos, esos que de no cambiar el ánimo de confronta, correrían el riesgo de perder esos liderazgos quienes pudieran eventualmente optar por una vía independiente, donde tal vez esa vía, obtenga buenos dividendos más allá de lo testimonial. Al tiempo.

Excelente inicio de mes y de semana. Recuerde en mayo conmemoramos la lucha de los derechos laborales, a nuestras maestras, maestros y por supuesto a los seres más maravillosos, las madres.

