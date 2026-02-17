Cemex abre convocatoria por 35 aniversario del Premio Obras

Monterrey, México, 17 de febrero de 2026.– El Premio Obras Cemex celebra su edición número 35 este 2026 y anunció la apertura de su convocatoria para reconocer los proyectos más innovadores del sector construcción, así como a los profesionales que destacan por su talento.

Creado en 1991, este galardón impulsa el desarrollo, la creatividad y el intercambio de ideas y soluciones arquitectónicas dentro de la industria.

A lo largo de su trayectoria, ha reconocido cientos de obras que han marcado pauta por su originalidad, diseño, funcionalidad e integración con el entorno, además de su impacto social y comunitario.

Para 2026, el certamen incorporará ajustes respecto a ediciones previas: adoptará un formato bianual y presentará categorías redefinidas y más claras para los participantes. No obstante, conservará su propósito de promover proyectos que generen mejores espacios y soluciones para usuarios y comunidades, fomentando la innovación y el valor social.

El registro de obras se realiza mediante un proceso ágil e intuitivo, diseñado para que más profesionales de la arquitectura e ingeniería presenten sus propuestas. Con la información proporcionada, el jurado evaluará los trabajos y determinará a los ganadores. La convocatoria estará abierta del 9 de febrero al 15 de mayo de 2026.

Podrán inscribirse obras construidas en México entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, siempre que hayan utilizado concreto, cemento o mortero Cemex en al menos el 50% de la edificación.

La inscripción puede realizarse a través del sitio web: https://www.cemexmexico.com/premioobras

La innovación forma parte esencial de Cemex y, mediante este premio, la empresa impulsa a los profesionales del sector a desarrollar soluciones acordes a las necesidades actuales de las comunidades, con el objetivo de contribuir a un mejor futuro, basado en la confianza y nuevas oportunidades.

Para más información, visite: https://www.cemexmexico.com