logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Pulso Industrial

Cemex destaca en ranking de reputación empresarial

La evaluación de Merco Líderes destaca la trayectoria de liderazgo de Cemex en México

Por Redacción

Enero 27, 2026 05:31 p.m.
A
Cemex destaca en ranking de reputación empresarial

Rogelio Zambrano Lozano, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Cemex, y Jaime Muguiro Domínguez, director general ejecutivo de la empresa, fueron incluidos en el ranking Merco Líderes, que reconoce a los 100 líderes con mejor reputación en México.

En la 13ª edición de este listado, correspondiente a la evaluación de 2025 y dada a conocer el 27 de enero de 2026, Merco Líderes integró a ambos directivos dentro del grupo de los líderes más influyentes del país.

Rogelio Zambrano Lozano ha figurado de manera constante en este ranking en los últimos años: en 2022 ocupó el lugar 13; en 2023 y 2024 se posicionó en el noveno sitio, y en 2025 ascendió al séptimo lugar.

En ediciones anteriores, el entonces director ejecutivo de Cemex, Fernando González, se ubicó en el lugar 20 en 2022, en el 37 en 2023 y en el 33 en 2024. Para 2025, ya bajo la dirección de Jaime Muguiro, Cemex alcanzó la posición 65 en el listado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los resultados de esta edición reflejan la trayectoria de liderazgo que la empresa ha desarrollado a lo largo de 120 años dentro de la industria, consolidándose como un referente para sus clientes.

Merco es considerado un referente en el análisis corporativo en países como México, España, Argentina, Brasil e Italia, y sus evaluaciones se caracterizan por su metodología basada en criterios de transparencia, independencia y rigor.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cemex destaca en ranking de reputación empresarial
Cemex destaca en ranking de reputación empresarial

Cemex destaca en ranking de reputación empresarial

SLP

Redacción

La evaluación de Merco Líderes destaca la trayectoria de liderazgo de Cemex en México

Cemex consolida un programa clave para la formación de arquitectos en México
Cemex consolida un programa clave para la formación de arquitectos en México

Cemex consolida un programa clave para la formación de arquitectos en México

SLP

Redacción

Cemex y Tecnológico de Monterrey unen esfuerzos para formar arquitectos con alto nivel profesional y compromiso con la innovación.

Cemex impulsa mejoramiento de viviendas en Oaxaca
Cemex impulsa mejoramiento de viviendas en Oaxaca

Cemex impulsa mejoramiento de viviendas en Oaxaca

SLP

Redacción

Cemex y Fundación Comunitaria Oaxaca unen esfuerzos para fortalecer condiciones habitacionales en Teotitlán del Valle

Miguel Ángel Maya Romero: ¿Cómo crear empleo digno y sostenible en una ciudad como SLP?
Miguel Ángel Maya Romero: ¿Cómo crear empleo digno y sostenible en una ciudad como SLP?

Miguel Ángel Maya Romero: ¿Cómo crear empleo digno y sostenible en una ciudad como SLP?

SLP

Redacción

Descubre cómo se plantea la creación de empleo sostenible en San Luis Potosí.