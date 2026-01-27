Cemex destaca en ranking de reputación empresarial

Rogelio Zambrano Lozano, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Cemex, y Jaime Muguiro Domínguez, director general ejecutivo de la empresa, fueron incluidos en el ranking Merco Líderes, que reconoce a los 100 líderes con mejor reputación en México.

En la 13ª edición de este listado, correspondiente a la evaluación de 2025 y dada a conocer el 27 de enero de 2026, Merco Líderes integró a ambos directivos dentro del grupo de los líderes más influyentes del país.

Rogelio Zambrano Lozano ha figurado de manera constante en este ranking en los últimos años: en 2022 ocupó el lugar 13; en 2023 y 2024 se posicionó en el noveno sitio, y en 2025 ascendió al séptimo lugar.

En ediciones anteriores, el entonces director ejecutivo de Cemex, Fernando González, se ubicó en el lugar 20 en 2022, en el 37 en 2023 y en el 33 en 2024. Para 2025, ya bajo la dirección de Jaime Muguiro, Cemex alcanzó la posición 65 en el listado.

Los resultados de esta edición reflejan la trayectoria de liderazgo que la empresa ha desarrollado a lo largo de 120 años dentro de la industria, consolidándose como un referente para sus clientes.

Merco es considerado un referente en el análisis corporativo en países como México, España, Argentina, Brasil e Italia, y sus evaluaciones se caracterizan por su metodología basada en criterios de transparencia, independencia y rigor.