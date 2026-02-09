Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

La toma de protesta de Graciela Zendejas González como nueva presidenta de ADERIAC marcó el inicio de una etapa orientada a fortalecer el papel estratégico del área de Recursos Humanos frente a los desafíos tecnológicos, sociales y culturales que enfrentan actualmente las organizaciones.

Plan de trabajo y ejes estratégicos

Durante su mensaje, Zendejas destacó que el área de Talento Humano debe asumir un rol protagónico en la conducción del cambio organizacional, integrando la visión estratégica, el uso de datos y un enfoque centrado en las personas como pilares fundamentales para la toma de decisiones.

Como parte de su plan de trabajo, presentó una agenda estructurada en tres ejes principales. El primero, Comunidad y liderazgo, busca consolidar una red sólida de profesionales e impulsar el desarrollo de líderes en Recursos Humanos. El segundo, Conocimiento, innovación y data, está enfocado en la actualización constante y la anticipación de tendencias que impactan a las organizaciones. Finalmente, el eje de Impacto organizacional y social pretende fortalecer el bienestar laboral, la inclusión, la sostenibilidad y el desarrollo del talento dentro y fuera de las empresas.

Participación y visión a largo plazo

La nueva presidenta subrayó que este proyecto requerirá la participación activa del Consejo Directivo y de los socios, bajo una visión de largo plazo que permita posicionar a ADERIAC con mayor presencia regional y una incidencia más sólida en el entorno empresarial y social.

Con este nuevo liderazgo, ADERIAC busca consolidarse como un actor clave en la profesionalización de los Recursos Humanos, promoviendo organizaciones más humanas, innovadoras y socialmente responsables.