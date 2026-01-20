Cemex consolida un programa clave para la formación de arquitectos en México

La Cátedra Blanca Cemex, que se imparte en el Tecnológico de Monterrey, se ha posicionado como uno de los programas académicos más relevantes en la formación de arquitectos en el país, gracias a la calidad de sus docentes, su rigor académico y la constante actualización de sus enfoques.

Desde hace más de dos décadas, esta iniciativa forma parte del compromiso de Cemex con el desarrollo profesional de las nuevas generaciones. Así lo explicó Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, al señalar que la empresa, con 120 años de historia en el país, considera que el progreso nacional se construye a partir de la educación y la preparación de jóvenes con alto nivel profesional.

La Cátedra Blanca Cemex fue diseñada como un curso intensivo dirigido a estudiantes que cursan el último año de la carrera de Arquitectura. Su objetivo es fortalecer el desempeño académico y la madurez conceptual de los alumnos, con especial énfasis en el diseño arquitectónico y en el uso del cemento y el concreto como elementos clave dentro de la práctica profesional contemporánea.

El programa cuenta con una trayectoria de 22 años en el Tecnológico de Monterrey, tras haber sido implementado originalmente en España. Fue en ese país donde los arquitectos Agustín Landa y Francisco Serrano constataron su prestigio académico y promovieron su llegada a México.

Para Cemex, la permanencia y fortalecimiento de esta cátedra representa una inversión directa en el talento joven, bajo la convicción de que México requiere profesionistas capaces de transformar las ciudades con una perspectiva más humana, sostenible y apoyada en la tecnología.

La Cátedra Blanca Cemex mantiene como eje central elevar el nivel académico de la arquitectura y formar especialistas preparados para incidir en el desarrollo urbano del país. Como parte de su contenido, el programa analiza escenarios futuros para la ciudad de Monterrey, abordando temas como la reducción del uso del automóvil, nuevas alternativas de movilidad, desarrollos urbanos de usos mixtos y procesos de redefinición arquitectónica. Aunque algunas propuestas parten de planteamientos cercanos a la utopía, responden a la necesidad de replantear el pensamiento urbanístico ante los retos actuales.

La continuidad de esta iniciativa por más de dos décadas confirma el valor de la colaboración sostenida para impulsar el conocimiento, la creatividad y un compromiso constante con la innovación arquitectónica en México.