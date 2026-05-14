Cemex recibe Distintivo Éntrale por fortalecer la inclusión laboral

Cemex fue reconocida con el Distintivo Empresa Comprometida con la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2026, gracias a las acciones y estrategias que ha implementado para promover espacios de trabajo más accesibles e incluyentes. Con ello, la compañía sumó su séptimo reconocimiento consecutivo, tras obtener una alta evaluación en el Índice Laboral de Inclusión Laboral.

La empresa destacó por sus políticas enfocadas en ajustes razonables y diversidad, además de impulsar el desarrollo profesional de personas con discapacidad, fomentar un liderazgo con comunicación incluyente y fortalecer aspectos de accesibilidad, seguridad y herramientas laborales.

Cada uno de los indicadores evaluados refleja esfuerzos orientados a abrir más oportunidades, generar espacios para el crecimiento del talento y consolidar equipos de trabajo que consideran la diversidad como una fortaleza dentro de la operación empresarial.

El Distintivo es entregado por Alianza Éntrale, en conjunto con el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de reconocer a empresas que promueven condiciones laborales equitativas mediante políticas y acciones concretas.

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Para Cemex, la inclusión forma parte de su operación diaria y representa un elemento que impacta tanto en el entorno social como en el desarrollo del negocio.

En el marco de su aniversario número 120, la compañía señaló que este reconocimiento también refleja una visión enfocada en el crecimiento con equidad y responsabilidad social.

Además, el Distintivo fortalece el vínculo de Cemex con las comunidades, al tiempo que impulsa la atracción de talento diverso y la generación de alianzas estratégicas.

Con siete años consecutivos recibiendo este reconocimiento, la empresa consolida una cultura organizacional en la que la inclusión se mantiene como un eje permanente de trabajo.