logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Fotogalería

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Pulso Industrial

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

El encuentro reunió a empresas proveedoras e inversionistas en San Luis Potosí.

Por Redacción PULSO

Octubre 16, 2025 01:53 p.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Con gran éxito concluyó la Expo Potosí Industrial 2025, encuentro que reunió durante dos días a empresas proveedoras, inversionistas y representantes de la pequeña, mediana y gran industria en San Luis Potosí.

El evento se consolidó como un espacio de vinculación y desarrollo de negocios, con cientos de reuniones entre compañías locales e internacionales que impulsaron nuevos enlaces de proveeduría, oportunidades de inversión y cierre de operaciones comerciales.

En esta edición, Pulso Industrial reconoció la participación de 12 empresas expositoras que apostaron por fortalecer su presencia en el sector a través de nuestras plataformas de difusión:

TUBESA, Secuencia, Espacio Óptimo, BRR, ADERIAC, GIGZA, Kamixo, SUNTAK, Valach, SoldMex, NEPSA y Logistik Parque Industrial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer de cerca tecnología de punta, soluciones en manufactura inteligente, automatización, mecatrónica y robótica, así como propuestas en servicios, infraestructura y materiales para la industria.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025
Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

SLP

Redacción

El encuentro reunió a empresas proveedoras e inversionistas en San Luis Potosí.

Automotive Connection Potosí 2025 reunirá a más de 100 compradores automotrices
Automotive Connection Potosí 2025 reunirá a más de 100 compradores automotrices

Automotive Connection Potosí 2025 reunirá a más de 100 compradores automotrices

SLP

Redacción

Autoridades y líderes del sector automotriz presentan oficialmente Automotive Connection Potosí 2025, evento estratégico para la industria en SLP

La Carrera de las Empresas 2025 reunirá a más de 2 mil participantes en SLP
La Carrera de las Empresas 2025 reunirá a más de 2 mil participantes en SLP

La Carrera de las Empresas 2025 reunirá a más de 2 mil participantes en SLP

SLP

Redacción

La competencia deportiva más esperada por empresas en San Luis Potosí reunirá a más de 2 mil participantes. ¡Descubre todos los detalles!

Cemex preserva la esencia del Gran Ancira en el nuevo desarrollo de ONE Development Group
Cemex preserva la esencia del Gran Ancira en el nuevo desarrollo de ONE Development Group

Cemex preserva la esencia del Gran Ancira en el nuevo desarrollo de ONE Development Group

SLP

El Universal

El uso de concreto Aparentia personalizado marca la diferencia en este proyecto residencial