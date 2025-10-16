Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025
El encuentro reunió a empresas proveedoras e inversionistas en San Luis Potosí.
Con gran éxito concluyó la Expo Potosí Industrial 2025, encuentro que reunió durante dos días a empresas proveedoras, inversionistas y representantes de la pequeña, mediana y gran industria en San Luis Potosí.
El evento se consolidó como un espacio de vinculación y desarrollo de negocios, con cientos de reuniones entre compañías locales e internacionales que impulsaron nuevos enlaces de proveeduría, oportunidades de inversión y cierre de operaciones comerciales.
En esta edición, Pulso Industrial reconoció la participación de 12 empresas expositoras que apostaron por fortalecer su presencia en el sector a través de nuestras plataformas de difusión:
TUBESA, Secuencia, Espacio Óptimo, BRR, ADERIAC, GIGZA, Kamixo, SUNTAK, Valach, SoldMex, NEPSA y Logistik Parque Industrial.
Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer de cerca tecnología de punta, soluciones en manufactura inteligente, automatización, mecatrónica y robótica, así como propuestas en servicios, infraestructura y materiales para la industria.
