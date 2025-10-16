Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Con gran éxito concluyó la Expo Potosí Industrial 2025, encuentro que reunió durante dos días a empresas proveedoras, inversionistas y representantes de la pequeña, mediana y gran industria en San Luis Potosí.

El evento se consolidó como un espacio de vinculación y desarrollo de negocios, con cientos de reuniones entre compañías locales e internacionales que impulsaron nuevos enlaces de proveeduría, oportunidades de inversión y cierre de operaciones comerciales.

En esta edición, Pulso Industrial reconoció la participación de 12 empresas expositoras que apostaron por fortalecer su presencia en el sector a través de nuestras plataformas de difusión:

TUBESA, Secuencia, Espacio Óptimo, BRR, ADERIAC, GIGZA, Kamixo, SUNTAK, Valach, SoldMex, NEPSA y Logistik Parque Industrial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer de cerca tecnología de punta, soluciones en manufactura inteligente, automatización, mecatrónica y robótica, así como propuestas en servicios, infraestructura y materiales para la industria.