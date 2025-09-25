Expo Potosí Industrial 2025 impulsará a San Luis como polo estratégico del Bajío

San Luis Potosí se prepara para recibir la Expo Potosí Industrial 2025, que se llevará a cabo los próximos 9 y 10 de octubre, consolidándose como el encuentro empresarial más importante de la región Bajío.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), se prevé la participación de 600 empresas provenientes de 20 países, así como la asistencia de más de 500 compradores nacionales e internacionales. En total, se espera una afluencia superior a 3 mil 500 asistentes.

Durante los dos días de actividades se desarrollarán más de mil reuniones de negocio, orientadas a fortalecer cadenas de suministro, atraer nuevas inversiones y generar alianzas estratégicas entre la industria, el gobierno y la academia.

Uno de los atractivos principales será la plataforma digital Industrial Match (I Match), creada por Genera Softlanding, que permitirá conectar de manera directa a proveedores con inversionistas.

El programa académico incluirá conferencias magistrales y paneles especializados sobre temas de comercio global, como el impacto del proteccionismo y las oportunidades que México puede capitalizar frente a los retos internacionales. Entre los participantes destacan representantes de BMW, Caterpillar, Chevron, Naturgy y Grupo Acerero, además de autoridades de desarrollo económico de distintas entidades del país.

Con esta agenda, San Luis Potosí busca consolidarse como un referente estratégico para la industria avanzada en el Bajío, atrayendo inversiones y proyectando competitividad a nivel internacional.