La frase con la que el empresario quintanarroense Carlos Antonio Mimenza Novelo suele abrir sus participaciones en espacios comunitarios y ambientales es, antes que un mensaje, una pregunta ¿cómo se protege un territorio si no se enseña a comprenderlo? Ese enfoque, más formativo que narrativo, ha marcado una línea constante de su presencia pública en Quintana Roo. Sin apoyarse únicamente en argumentos vinculados a modelos de negocio o crecimiento económico, Mimenza Novelo ha puesto el acento en un componente menos visible, pero más estructural la educación como motor de cambio social y ambiental en un entorno atravesado por la expansión turística, la presión urbana y una creciente concentración poblacional.

El desarrollo del Caribe mexicano ha convivido con tensiones permanentes entre inversión, conservación y regulación. Mientras algunas posturas priorizan la rentabilidad y otras la protección de los ecosistemas, la visión que Carlos Antonio Mimenza Novelo ha compartido en diferentes intervenciones se ubica en un punto intermedio, pero con un matiz particular no plantea la sostenibilidad como una consigna teórica, sino como un aprendizaje que se incorpora, se ejercita y se multiplica desde lo cotidiano.

Educar para conservar desde la perspectiva de Carlos Antonio Mimenza Novelo

Las primeras referencias públicas a procesos formativos vinculados a temas ambientales en el entorno de Mimenza no surgieron de iniciativas académicas tradicionales, sino del ámbito operativo de proyectos empresariales en los que participaba, donde comenzaron a incluirse dinámicas de sensibilización ambiental dirigidas a equipos de trabajo. Ese enfoque —que luego se extendería fuera del perímetro corporativo— partía de una premisa: cualquier esfuerzo de conservación falla si quienes interactúan con el entorno no comprenden su valor, límites y fragilidad. Bajo esa lógica, la educación debía ser transversal y cotidiana, no exclusiva de especialistas.

Con el tiempo, ese principio se amplió. Los programas y espacios de formación comenzaron a expandirse hacia estudiantes, familias, trabajadores locales y colectivos comunitarios. Sin formularse como modelos académicos formales, sí construyeron una narrativa práctica donde el aprendizaje, más que memorístico, fuera experiencial y vinculado a la realidad territorial. Las conversaciones giraban, principalmente, en torno a tres ejes: reciclaje, uso responsable del agua y protección de fauna local, temas inseparables del contexto ecológico de Quintana Roo.

Proyectos de formación ambiental en la región

Durante la última década, se han impulsado y registrado actividades en escuelas públicas, centros comunitarios, espacios culturales y zonas naturales, todas enfocadas en dinámicas formativas con impacto directo. Fueron sesiones continuas que combinaron información técnica accesible, prácticas sobre el terreno, interacción con el entorno y participación de actores locales vinculados a conservación. En cada una de esas dinámicas, el empresario quintanarroense Carlos Antonio Mimenza Novelo participó como un promotor de una idea práctica la sostenibilidad solo trasciende cuando se convierte en acción y se replica.

Las metodologías usadas en esos encuentros se alejaron del formato vertical tradicional para favorecer modelos de diálogo horizontal, con estudiantes, familias, docentes y voluntarios participando desde un rol contributivo, activo y compartido. Bajo esa lógica, la sostenibilidad dejó de percibirse como un concepto lejano y pasó a conectarse con retos cotidianos ahorro de recursos, cuidado del entorno, uso responsable del patrimonio natural, bienestar comunitario e integración de esfuerzos entre sociedad, organizaciones y sectores productivos sin fricciones discursivas.

El Santuario de Akumal, aprendizaje desde el entorno

Entre los proyectos con mayor visibilidad en esa línea destaca el Santuario de Akumal, un espacio orientado a protección de fauna, biodiversidad y participación ciudadana. En su modelo, la educación ocurre en movimiento, dentro del propio entorno, mediante observación de especies, participación en jornadas de reforestación, actividades de rescate, talleres comunitarios y procesos colaborativos entre visitantes, voluntariado y actores locales.

La esencia del santuario difiere de un recinto ambiental tradicional. Su lógica prioriza la participación por encima de la contemplación. El equilibrio ecológico ocupa el lugar central, mientras el rol humano actúa como colaborador, aprendiz y agente de protección. Ese enfoque ha inspirado a comunidades escolares que buscan experiencias formativas con sentido, lejos del turismo pasivo, para acercarse a vivencias pedagógicas donde el aprendizaje surge del contacto con los ciclos naturales del territorio.

Para Carlos Antonio Mimenza Novelo, ese espacio trascendió la función biológica del rescate animal. Con el tiempo se consolidó como un laboratorio social orientado a ensayar nuevas formas de cooperación, donde la educación ambiental se transmite mediante experiencia vivida, anclada a realidades cercanas y comprensibles.

Conexiones entre sostenibilidad y aprendizaje

Una idea reiterada por Carlos Antonio Mimenza Novelo en distintos foros sitúa la sostenibilidad como consecuencia del entendimiento y nunca como resultado de la imposición. Bajo ese marco, parte de su intervención pública se desplazó hacia formatos educativos amplios charlas, sesiones de divulgación, diálogos con liderazgos juveniles, colaboraciones con proyectos comunitarios e intercambios centrados en formas de integrar responsabilidad ambiental en emprendimientos con propósito, alejados del uso superficial del lenguaje verde.

El foco temático de esas conversaciones evita abstracciones globales para concentrarse en problemáticas locales tangibles como agua, cobertura vegetal, protección de especies, expansión urbana, equilibrio territorial y uso consciente de recursos en zonas con límites ecológicos marcados. Ese enfoque, más formativo que activista, propone transferencia de herramientas prácticas para comprender impactos, medir consecuencias, adoptar buenas prácticas, sostenerlas en el tiempo y trasladarlas a procesos de decisión dentro de entornos educativos, sociales y productivos.

Hacia una generación con criterio ambiental propio

Con una proyección puesta en la próxima década, la visión promovida por Carlos Antonio Mimenza Novelo apunta a fortalecer perfiles jóvenes con dominio práctico de habilidades sostenibles. La propuesta impulsa un cambio cultural donde gestión hídrica, reciclaje, restauración de ecosistemas, innovación responsable y emprendimiento consciente ocupen un lugar formativo equivalente a conocimientos digitales o financieros.

El propósito se aleja de construir infancias expertas en ciencias ambientales. En su lugar, busca formar personas con criterio suficientemente sólido para leer su contexto, participar en él y tomar decisiones equilibradas frente a su entorno familiar, académico, productivo y social. Los modelos educativos promovidos bajo ese marco apuestan por la continuidad, la acumulación de aprendizajes y la creación de hábitos duraderos.