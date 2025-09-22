logo pulso
Canel´s celebra sus 100 con jersey conmemorativo

La empresa potosina reafirma su compromiso con el deporte

Por Redacción

Septiembre 22, 2025 11:49 a.m.
A
Canel´s celebra sus 100 con jersey conmemorativo

Fundada en 1925 en San Luis Potosí, Canel´s ha pasado de ser una productora local de dulces a convertirse en un referente internacional. Su sabor y calidad la han llevado a estar presente en más de 30 países, y la demanda creció a tal punto que, no se limitaron a un solo producto. Hoy, la empresa fabrica y comercializa jellys, paletas, caramelos suaves y macizos, gomitas y, por supuesto, la goma de mascar más vendida en México.

A lo largo de estos 100 años, Canel´s no solo ha acompañado a generaciones, sino que también ha devuelto algo a la comunidad a través del deporte. Ha sido patrocinador de Alpine F1 Team en la Fórmula 1, los Padres de San Diego en MLB, el Atlético de San Luis en la Liga MX, y es propietario del Team GP en NASCAR México y del equipo Canel´s Cycling. Para conmemorar su centenario, la marca ha decidido celebrarlo en la cancha. Este miércoles, en uno de los partidos más destacados del torneo, el Atlético de San Luis enfrentará al Club América portando un jersey conmemorativo de edición limitada, con la leyenda: "100 años Canel´s".

Un homenaje que no solo reconoce la trayectoria de la empresa, sino que también reafirma su vínculo con el deporte y el estado que la vio nacer.

SLP

Redacción

La empresa potosina reafirma su compromiso con el deporte

