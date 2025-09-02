INAUGURAN 3RA LOCACIÓN DE GRUPO ANTYR EN SLP

Un una cálida celebración, se llevó a cabo la Inauguración de la 3° Locación de Grupo Antyr en San Luis Potosí como representantes de National Car Rental y Enterprise Rent A Car en colaboración con Hotel City Express Plus By Marriot.

Participaron en el evento socios comerciales, dependencias de gran valor y parte del equipo operativo.

Por parte del Hotel City Express Plus By Marriot, José María de los Santos Anaya, Lic. Olga Narváez, Lic. Karla Jaimes y Lic. Thelma Uresti; por parte de Turismo municipal: Lic. Luis García, coordinador de Atracción Turística, SLP; en representación de Agencias de viajes CANACO, Dra. Susana Estrada, presidenta de esta; y Lic. Daniela Alonso, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes SLP, entre otros.

Al igual, empresas que han confiado en la calidad del servicio que ofrece la arrendadora, aliados comerciales de la talla de: Cummins, Daikin, Autoneum, Martinrea, Disoñadores de Viajes, Arca Continental, Grupo Acerero, Revista "Mi proveedor industrial", Periódico Pulso, PiliViña Agencia, Valeo, ABB, Nissha, BMW y Aloba Viajes.

En representación del equipo operativo de National y Enterprise, SLP estuvieron presentes: María Ríos, Gerente de sucursal; José Ramírez, subgerente; Oscar Chávez, supervisor; Daniela Nieto, asesor comercial y RP; Fernanda Ochoa, contadora Mayte Hernández, agente de rentas; José Luis Gutiérrez, agente de rentas, y desde Ciudad de México, el Gerente Regional, Zona Bajío, Lic. Leopoldo Morales.

San Luis Potosí ha sido una ciudad clave para la operación de Grupo Antyr, por lo que la apertura de esta tercera oficina aquí en el hotel "City Express Plus" representa no solo un nuevo punto de atención, sino también una apuesta firme por seguir estando más cerca de los clientes, entendiendo sus necesidades y ofreciendo soluciones de movilidad con la calidad que nos distingue.

La apertura de esta nueva oficina será símbolo de nuevos comienzos, nuevos retos y nuevas oportunidades. Durante la celebración inaugural, la selecta concurrencia disfrutó de una exquisita Cena Maridaje a cargo de Mildred González, Sommelier de Pozo de Luna y del chef del hotel anfitrión Javier González.