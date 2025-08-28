Movilidad responsable y sustentable ofrece en SL LiPU by Traxión

Tras su reciente llegada a San Luis Potosí, LiPU by Traxión refuerza su compromiso con una movilidad empresarial que no solo es segura y eficiente, sino también responsable con el medio ambiente.

La empresa integra soluciones de transporte sustentable que responden a las necesidades de la industria, sin comprometer el entorno, con unidades con tecnología de bajas emisiones, así como prácticas orientadas a optimizar rutas y reducir la huella de carbono.

Estas acciones se alinean con los pilares de sostenibilidad, enfocados en la eficiencia energética, la economía circular y la responsabilidad social.

Además de la flota propia, moderna y eficiente, el servicio cuenta con herramientas digitales que permiten mejor planeación de trayectos con menor consumo de combustible, evitando recorridos innecesarios y contribuyendo a una operación más verde, además de capacitación constante a sus operadores en temas de conducción responsable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta visión, LiPU by Traxión conecta a miles de trabajadores con sus centros de trabajo, y lo hace de manera consciente, innovadora y comprometida con el futuro del planeta.

La expansión en San Luis Potosí representa un paso más en la consolidación de un modelo de movilidad empresarial que promueve el desarrollo económico con responsabilidad ambiental.

Contacto:

ventas1slp@lipu.com.mx