logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Pulso Industrial

La Carrera de las Empresas 2025 reunirá a más de 2 mil participantes en SLP

La competencia deportiva más esperada por empresas en San Luis Potosí reunirá a más de 2 mil participantes. ¡Descubre todos los detalles!

Por Redacción

Octubre 15, 2025 02:59 p.m.
A
La Carrera de las Empresas 2025 reunirá a más de 2 mil participantes en SLP

San Luis Potosí, S.L.P. – 15 de octubre de 2025. La cuarta edición de La Carrera de las Empresas – ADERIAC se realizará el próximo domingo 23 de noviembre, consolidándose como una de las competencias deportivas con mayor participación corporativa en el estado.

El evento es organizado por la empresa potosina Corrextumarca, especializada en la organización de carreras empresariales y servicios de cronometraje, dirigida por Graciela Rangel y Paulina Amaya. Su objetivo es fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y la adopción de hábitos saludables entre colaboradores de distintas compañías.

En esta edición participarán más de 50 empresas de diversos sectores y alrededor de 2 mil 200 corredores, quienes recorrerán una distancia de seis kilómetros. La carrera busca fortalecer el sentido de pertenencia dentro de las organizaciones, además de promover una causa social: una parte de las ganancias será donada al H. Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, como ha ocurrido en las ediciones anteriores.

La jornada incluirá actividades complementarias como carrera infantil, carrera de botargas, pasarela de playeras, área de picnic y música en vivo, diseñadas para fomentar la integración entre los equipos de trabajo y sus familias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los patrocinadores de esta edición se encuentran Fábricas de Papel Potosí, Eaton, Mi Proveedor Industrial, Pulso, Universidad Cuauhtémoc, Dinámica Viajes, G&W México, Linde-Wiemann, Fiesta Americana, Outokumpu Mexinox, Depsa, Smart Speakers, Gatorade (GEPP) y Well Break.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de octubre. Para más información, las empresas interesadas pueden comunicarse al 444 225 9530 o al correo contacto@corrextumarca.com

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La Carrera de las Empresas 2025 reunirá a más de 2 mil participantes en SLP
La Carrera de las Empresas 2025 reunirá a más de 2 mil participantes en SLP

La Carrera de las Empresas 2025 reunirá a más de 2 mil participantes en SLP

SLP

Redacción

La competencia deportiva más esperada por empresas en San Luis Potosí reunirá a más de 2 mil participantes. ¡Descubre todos los detalles!

Cemex preserva la esencia del Gran Ancira en el nuevo desarrollo de ONE Development Group
Cemex preserva la esencia del Gran Ancira en el nuevo desarrollo de ONE Development Group

Cemex preserva la esencia del Gran Ancira en el nuevo desarrollo de ONE Development Group

SLP

El Universal

El uso de concreto Aparentia personalizado marca la diferencia en este proyecto residencial

Foro de la Alianza Empresarial SLP destaca impacto del impuesto ambiental
Foro de la Alianza Empresarial SLP destaca impacto del impuesto ambiental

Foro de la Alianza Empresarial SLP destaca impacto del impuesto ambiental

SLP

Redacción

Representantes del sector productivo y autoridades se reunieron para evaluar el impacto del impuesto ambiental en San Luis Potosí.

Cemex, entre las empresas con mejor reputación en México
Cemex, entre las empresas con mejor reputación en México

Cemex, entre las empresas con mejor reputación en México

SLP

Redacción

La cementera mexicana Cemex avanza en reputación y prestigio en México, destacando en innovación y compromiso social.