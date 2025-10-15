La Carrera de las Empresas 2025 reunirá a más de 2 mil participantes en SLP

San Luis Potosí, S.L.P. – 15 de octubre de 2025. La cuarta edición de La Carrera de las Empresas – ADERIAC se realizará el próximo domingo 23 de noviembre, consolidándose como una de las competencias deportivas con mayor participación corporativa en el estado.

El evento es organizado por la empresa potosina Corrextumarca, especializada en la organización de carreras empresariales y servicios de cronometraje, dirigida por Graciela Rangel y Paulina Amaya. Su objetivo es fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y la adopción de hábitos saludables entre colaboradores de distintas compañías.

En esta edición participarán más de 50 empresas de diversos sectores y alrededor de 2 mil 200 corredores, quienes recorrerán una distancia de seis kilómetros. La carrera busca fortalecer el sentido de pertenencia dentro de las organizaciones, además de promover una causa social: una parte de las ganancias será donada al H. Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, como ha ocurrido en las ediciones anteriores.

La jornada incluirá actividades complementarias como carrera infantil, carrera de botargas, pasarela de playeras, área de picnic y música en vivo, diseñadas para fomentar la integración entre los equipos de trabajo y sus familias.

Entre los patrocinadores de esta edición se encuentran Fábricas de Papel Potosí, Eaton, Mi Proveedor Industrial, Pulso, Universidad Cuauhtémoc, Dinámica Viajes, G&W México, Linde-Wiemann, Fiesta Americana, Outokumpu Mexinox, Depsa, Smart Speakers, Gatorade (GEPP) y Well Break.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de octubre. Para más información, las empresas interesadas pueden comunicarse al 444 225 9530 o al correo contacto@corrextumarca.com