Alimentos que no debes comer en el desayuno

Seguramente has escuchado que el desayuno es la comida más importante del día, pero esto puede que no sea tan cierto sobre todo si se consumen alimentos que no son buenos para estas horas del día.

Un desayuno saludable debe contener fibra, proteínas y grasas saludables, todos estos nutrientes le dan al cuerpo energía además que hacen sentir satisfecho por más tiempo sin haber comido en exceso.

Cuando consumes alimentos poco saludables sentirás que no tienes mucha energía y podrás aumentar de peso, así como incrementar el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes o problemas del corazón.

Algunos de los no recomendados son los siguientes:



Jugos de fruta

Por lo regular, en las mañanas solemos consumir jugos de frutas. Se piensa que éstos son saludables, pero sin duda es uno de los alimentos que no son tan recomendables consumir en el desayuno.

Todos los jugos, tanto los naturales como los procesados o envasados, son ricos en azúcares añadidas. Un vaso de jugo aporta el 50% de la ingesta máxima de azúcares sugerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo a un estudio publicado en The Lancet, los jugos de fruta pueden tener efectos negativos en la salud al aumentar rápidamente los niveles de azúcar en la sangre y la insulina, por lo que te podrías sentir cansado y hambriento.

Yogures bebibles

Los únicos yogures que son recomendables consumir en el desayuno son los naturales sin azúcar. Los que vienen etiquetados como "leche y cultivos lácticos", ya que si contienen fruta o algún tipo de ingrediente extra, podrían exceder los niveles de azúcar recomendados.

Los yogures bebibles contienen grandes cantidades de azúcares añadidas, al igual que los que contienen fruta, es por eso que no son ideales para la primera comida del día.

Barras de granola

Con el ajetreo de las mañanas, muchas personas no tienen tiempo de desayunar por lo que una de sus opciones es consumir barras de granola que se pueden encontrar fácilmente en cualquier tienda.

Sin embargo, estas barras contienen muy poca fibra y son ricas en azúcares ya que contienen una combinación de azúcares, jarabe de maíz y miel. Son barras con mucho contenido energético y altas en calorías.

Una investigación publicada en la Revista de Nutrición encontró que consumir una gran cantidad de azúcares puede subir los niveles de insulina en la sangre además de provocar inflamación.

Pan tostado con margarina

Otro alimento que no es bueno consumir en el desayuno es el pan tostado junto con margarina. Este pan, por lo regular, es alto en carbohidratos refinados y contiene muy poca fibra. Además puede aumentar los niveles de azúcar en la sangre, lo que trae como consecuencia que estemos satisfechos por muy poco tiempo.

Por otra parte, algunas margarinas contienen grasas trans. Un estudio de la Revista Americana de Nutrición Clínica demostró que estas grasas pueden causar inflamación y el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas.



Pan dulce

Otro alimento típico en el desayuno de una persona con prisa en las mañanas es el pan dulce; sin embargo, estos contienen altos niveles de harinas refinadas, azúcares y grasas trans.

Si en verdad no puedes dejar el pan, lo recomendable es sólo consumirlo eventualmente y acompañarlo siempre con un desayuno más completo.

Cereal de caja

La mayoría de los niños comen en el desayuno cereales de caja, estos productos contienen colorantes, harinas refinadas y azúcares añadidas, y no son ricos en fibra ni cuentan con la suficiente cantidad de granos enteros.

El grupo Environmental Working Group en el 2011 analizó varias marcas de cereales populares entre los niños y encontró que consumir una taza de estos tiene más azúcar que tres galletas de chispas de chocolate.

La opción más saludable es consumir los granos enteros sin que estén procesados, uno de los cereales más populares y saludables es la avena. Este cereal puede prevenir enfermedades relacionadas con el corazón y bajar los niveles de colesterol.