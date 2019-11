Anuncian primera feria internacional del taco en Ecatepec

Tacos de búfalo, jabalí, cocodrilo, alacrán y tarántula serán presentados en la Primera Feria Internacional del Taco de Ecatepec, que se realizará del 28 de noviembre al 1 de diciembre y en la que participarán 108 expositores nacionales y extranjeros con cerca de 50 diferentes tipos de este platillo mexicano.

Durante cuatro días habrá tacos para todos los gustos en la explanada municipal de Ecatepec, desde los tradicionales de barbacoa, carnitas, chapulines y escamoles, hasta los exóticos y peculiares como cocodrilo, alacrán y tarántula, además de vegetarianos.

La Feria Internacional de Taco tendrá participantes del Estado de México, Hidalgo y Jalisco, así como de Argentina, y se prevé que también de Venezuela y Colombia.

Se realizará del 28 de noviembre al 1 de diciembre, en horario de 10:00 a 23:00 horas, y los precios de los platillos estarán entre los 15 y 300 pesos. "Se trata de una celebración en familia en la que no habrá venta de bebidas alcohólicas y contará con espectáculos artísticos, musicales, lucha libre, actividades infantiles y juegos mecánicos para los más pequeños.

"Para el cierre del domingo 1 de diciembre se cocinará un búfalo para deleite de los comensales", dijo Anaí Esparza Acevedo, directora de Desarrollo Económico de Ecatepec.

El restaurante El Humadero, ubicado en Texcoco, ofrecerá tacos exóticos de avestruz, jabalí, venado, cocodrilo, tarántulas asadas, alacranes y chapulines, algunos con precio superior a los 300 pesos.

"Las personas que nos han hecho favor de degustar nuestros guisos quedan muy contentas de probar algo diferente, que no se consume a diario y que muchos no conocen. Ya cuando lo prueban quedan muy contentas de algo tan diferente, tan novedoso y todos tienen su sazón", contó Bertha Romero, gerente general del restaurante de dicho establecimiento.

La materia prima proviene de criaderos debidamente autorizados, por lo que no existe ninguna afectación a los ecosistemas.

Anaí Esparza informó que este tipo de eventos promueven a los negocios del municipio, pues esperan la asistencia de más de 30 mil personas, que dejarán derrama económica superior a los 5 millones de pesos.

En Ecatepec hay un registro de más de 400 taquerías y 8 mil unidades económicas dedicadas a temas gastronómicos. El evento se realizará en coordinación con el Club Rotarios de San Cristóbal y empresas patrocinadoras.

De acuerdo con los organizadores, 80% de los expositores son de Ecatepec y el 20% restante pertenece a un grupo de parrilleros argentinos y exponentes de Hidalgo, Estado de México y Jalisco; habrá 16 expositores de postres.

"El objetivo de abrir este espacio es impulsar la economía local y de pequeños productores, como Paletas Bolonia, de origen tapatío, y que llegan al Estado de México por primera vez, o los Frutihelados Lemarsa, microempresa originaria de Ecatepec que se abre paso en el mercado nacional, que estará presente con el objetivo de posicionarse incluso a nivel internacional", comentó la funcionaria local.

Israel Juárez Torres, del restaurante La Xoma, localizado en San Martín de las Pirámides, adelantó que ofrecerá tacos de comida prehispánica preparada en pencas de maguey, como barbacoa y mixiotes, así como de chapulines, caracoles, escamoles y chinicuiles, a los que pueden agregar xoconostle.

"Ese tipo de alimentos se usaban mucho en tiempos prehispánicos porque el maguey fue un elemento que incluso los españoles, cuando llegaron a México, le llamaron el árbol de las maravillas o la planta de las maravillas, porque se aprovecha todo", explicó.