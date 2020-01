Asesinan a chef español en Tijuana

De tres balazos fue asesinado el chef español Felipe Antonio Díaz Zamora el pasado fin de semana en Tijuana, según confirmó este martes en conferencia de prensa el Fiscal Especial de Delitos Contra la Vida, Enrique Javier Sánchez Serrano.

El funcionario dijo a los medios que el cuerpo fue localizado el domingo pasado durante la tarde, en un camino de terracería -entre un cerco de malla y un vehículo encendido- cuando el reloj marcaba las 19:22 horas.

Felipe fue hallado en ese pedazo de tierra en la avenida del Faisán número 6820, en el fraccionamiento Colinas del Sol, "en posición decúbito dorsal, presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego y estaba sobre un camino vecinal de terracería entre un cerco de malla y un vehículo encendido tipo pick up marca Ford", justo frente a la casa a la que planeaba mudarse con su familia.

Sánchez Serrano dijo que la línea de investigación no contempla que se trate de una agresión por su nacionalidad ni de robo, sino más bien de sus relaciones personales, aunque no van a descartar de inicio ninguna posibilidad hasta encontrar más indicios que puedan darles una mejor explicación de lo que ocurrió.

"No consideramos que sea contra su gremio o su país, por tratarse de una persona de nacionalidad española" refirió el Fiscal, quien explicó que se van a analizar pericialmente unos videos obtenidos en la zona donde ocurrieron los hechos.

"Tenemos unos videos que fueron obtenidos los cuales se van a analizar pericialmente, yo consideraría que el manejo de la obtención de indicios debe ser manejada de manera muy responsable. De lo que se desprende hasta ahorita es muy baja probabilidad de que sea un asalto, sino más bien un asunto personal", dijo el funcionario.

Además explicó que de acuerdo con la autopsia, la víctima murió a raíz de las lesiones que le ocasionaron los tres balazos que recibió, uno en el cráneo y dos en la espina dorsal: los tres fueron disparados por la espalda.

Felipe Antonio Díaz Zamora era chef en el restaurante de comida "Vámonos de Tapas", en donde publicaron –desde su página de Facebook- diferentes mensajes y condolencias de las personas que lo conocieron e incluso alguna vez ayudó. No solo se dedicó a la gastronomía, también desde la preparación de los alimentos participó en la filantropía; en 2018 junto a otros cocineros preparó paella para los migrantes de la caravana.

La sede local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) condenó la agresión del chef y criticó las actuales políticas públicas que permiten la portación de armas, al no castigar severamente y dejar impune esta actividad, lo que consideró, termina por fomentar la conducta delictiva.