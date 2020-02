Bebidas emblemáticas de México que todos deben probar

Cuando se habla de bebidas, a nuestra mente viene una gran cantidad de nombres como el tequila y el mezcal, dos destilados que en los últimos años han aumentado su popularidad. Aunque son de las más conocidas de origen mexicano, hay muchas otras que se elaboran en nuestro país.

En los diferentes estados, así como existen platillos típicos de cada región, también hay bebidas que son producidas en provincia y que pueden no ser tan populares como las antes mencionadas.

Es por esto que a continuación presentamos algunas de las bebidas emblemáticas de México para probarlas.

1. Tejate

De acuerdo con el texto "La gastronomía en el contexto de la cultura mexicana" del historiador y promotor de la gastronomía en México, Manuel Lanz Cárdenas, el tejate es una bebida refrescante hecha de maíz molido, cacao y chile pasilla, saborizado con azúcar y licor. Este preparado se suele servir en jícaras de colores llamativos (tejateras) y es una receta tradicional de Oaxaca.

Su nombre proviene del náhuatl "texatl" que significa agua enharinada, su modo de preparación consta del molido de los ingredientes, hasta obtener una pasta esponjosa que se mezcla con agua fría. En Oaxaca es una bebida tradicional y enaltecida por sus propiedades nutricionales.

2. Tepache

El tepache es una bebida que se recomienda consumir sobre todo en la época de calor, esto debido a su sabor fresco. El ingrediente principal para elaborarlo es la piña con todo y cáscara, la fruta es colocada junto con piloncillo y agua en un barril de madera para su proceso de fermentación.

De acuerdo con "Larousse cocina", esta bebida emblemática de México tiene sus orígenes en la época prehispánica en donde era preparada con maíz. Dependiendo del estado donde se elabore se le agregan distintos ingredientes. Por ejemplo, en Michoacán le suelen añadir tamarindo, piña, cáscara de plátano, canela, clavo molido, entre otros.

3. Pulque

Otra de las bebidas emblemáticas de México es el pulque. Este se obtiene de la fermentación del aguamiel del agave o maguey pulquero y al igual que el tepache. Su origen se remonta a la época pehispánica donde se consumía en rituales y estaba autorizado solo para sacerdotes o personas de una edad avanzada, menciona "Larousse cocina".

Actualmente, se pueden encontrar varios lugres que se dedican a la venta del pulque, en estos sitios podrás consumir el natural, pero si no te gusta puedes probar el pulque curado que se prepara con manzana, fresa, guayaba, chocolate, avena, jitomate, entre otros.

4. Tejuino

Si tienes calor y buscas algo para refrescarte y sin alcohol, entonces debes probar el tejuino, una bebida que se prepara con maíz y tiene una consistencia parecida a un atole. Es consumido principalmente en Jalisco.

Se prepara disolviendo piloncillo en agua caliente para después mezclarlo con masa de maíz y se deja reposar. El resultado es un atole al que se le añade jugo de limón y hielo.

5. Pox

El pox es un aguardiente elaborado a partir del maíz. Su origen proviene de la cultura maya donde se consumía en ceremonias. En la época prehispánica se preparaba con aguamiel obtenido del agave.

Actualmente se utiliza caña de azúcar para su elaboración. Además, se le puede agregar hierbas o frutas. Si tienes ganas de probarla es más fácil que la encuentres en el estado de Chiapas, pero también hay varios lugares en la CDMX donde lo venden, como la Poxería en la colonia Roma, un bar que ofrece distintos cocteles elaborados con esta bebida.

6. Toritos

Si visitas Veracruz, además de encontrar una rica variedad de platillos preparados con mariscos, también podrás probar una bebida típica de ese estado. Los toritos son elaborados con leche, alcohol de caña y frutas como coco, guanábana, mango, fresa o cajeta, nuez, cacahuate, entre otros.

Si eres de aquellos que le gustan los sabores dulces con un toque de alcohol, entonces debes de probar los toritos. Como ves hay gran variedad de sabores por lo que encontrarás alguno que sea de tu agrado. No olvides ponerle hielo para hacerlo refrescante.

7. Damiana

El licor Damiana es elaborado macerando la planta del mismo nombre y es originario de Baja California. Una de las propiedades que se le atribuye a esta bebida es que es un afrodisíaco, también es un licor que puede reponer la energía, combate la debilidad muscular y es perfecto como un digestivo.