Beneficios de consumir jengibre

Debido a la reciente pandemia de coronavirus Covid-19, la población ha recurrido a múltiples remedios caseros e ingredientes naturales con la finalidad de mejorar su sistema inmunológico y prevenir problemas respiratorios. Entre ellos, se ha recomendado el uso del jengibre.

De acuerdo con el Centro Médico de la Universidad de Rochester, el jengibre es utilizado comúnmente en el tratamiento de problemas estomacales y nauseas durante el embarazo, pero, ¿tiene algún efecto sobre la salud respiratoria?

Aquí te contamos cuáles son sus propiedades y restricciones.

Beneficios

Según la Asociación de Consumidores Orgánicos, el jengibre elimina la mucosidad de las vías respiratorias, así como las dolencias provocadas por la bronquitis, tos, gripes y resfriados, debido a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas.

A su vez, AXXA Health Keeper informa que este producto natural alivia el dolor de garganta gracias a la presencia de nutrientes como la fibra, vitamina C, fósforo y zinc. Sin embargo, es importante resaltar que no previene el coronavirus, no existe ningún alimento o medicamente capaz de hacerlo.

De lo que sí es capaz es de ayudarte a mejorar la salud y mantener sanas tus vías respiratorias.

Contraindicaciones

El Centro Médico de la Universidad de Maryland advierte que consumir jengibre en exceso puede causar acidez estomacal, diarrea o irritación en la boca. La institución educativa también explica los posibles efectos que tiene esta raíz al interactuar con medicamentos específicos.

En el caso de los anticoagulantes, puede aumentar el riesgo de sangrado, o si lo consumes mientras tomas fármacos para tratar la diabetes, puede bajar los niveles de azúcar en la sangre hasta el punto de sufrir hipoglucemia.

Por ello, si estás embarazada o en periodo de lactancia, padeces alguna enfermedad cardiovascular o tienes diabetes, es importante que consultes a tu médico antes de añadir este producto a tu dieta.

Recuerda que el jengibre no disminuye la posibilidad de contraer el coronavirus o de presentar síntomas graves, tal como lo aseguró un falso comunicado desmentido por el Ministerio de Salud de Perú y la Organización Mundial de la Salud.

Por el momento, el riesgo de contagio únicamente se reduce al seguir las medidas sanitarias recomendadas por la OMS, como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, mantener la distancia con otras personas y permanecer en cuarentena.