Beneficios de la paprika y con qué platillos se sugiere utilizarla

La paprika, también conocido como ají molido en algunas partes de América del Sur, es una especia que se utiliza en la preparación de diversos platos de la cocina europea. Este condimento se obtiene del proceso de secar y posteriormente moler pimientos rojos o morrones.

Este condimento es rico en licopeno, un antioxidante que le da el característico color rojo. Los antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres, causantes del envejecimiento prematuro, también ayudan a combatir algunos tipos de cáncer de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Esta especia también es rica en vitamina A, C, E y del complejo B que ayudan a obtener la energía de la comida que consumimos habitualmente, además, ayudan a formar glóbulos rojos. Las vitaminas A y C, además contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, de acuerdo con el National Institutes of Health.

El sabor de la paprika puede ser suave o picante, de esto depende la variedad de pimiento con el que se elabore, el color que obtenga también depende de la variedad con la que se elabora.

La paprika puede ser utilizada para diversas recetas en la cocina, pues queda bien para realzar el sabor de diferentes platillos con pollo, pescado, arroz, pasta, queso cottage, coliflor e incluso con papas.

Existen 3 tipos de paprika, la ahumada, la dulce y la picante. La primera se utiliza para elaborar diversos embutidos caseros como los lomos embuchados o chorizos. La segunda, realza el sabor de las salsas agridulces e intensifica el sabor de algunos arroces y sopas, por último, la tercera es ideal para acompañar pechugas de pollo, verduras azadas o al vapor, así como pescado y carnes rojas.