Beneficios del jugo de guayaba

El jugo de guayaba es una bebida natural de fácil preparación que puede ayudar a obtener muchos beneficios nutritivos si se consume diario.

La guayaba es una fruta tropical que se ha utilizado como fruto representativo de algunas festividades durante distintas épocas del año, su dulce sabor y nutrientes son versátiles por lo que este fruto puede encontrarse en aguas frescas, ponche, mermeladas, dulces, néctares y conservas.

Según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Michoacán es el principal productor de guayaba por encima de otros estados como Aguascalientes y Zacatecas, con ello se explica que este alimento puede encontrarse la mayor parte del año en los mercados, además puede ser considerado como uno de los frutos más nutritivos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) señala que 100 gramos de guayaba fresca pueden aportar fibra, proteínas, carbohidratos, minerales como potasio, hierro, calcio, magnesio y sodio, además de vitaminas A, C, y B6.

Es importante que se beba el jugo natural de esta fruta para obtener todos los beneficios, evitar los jugos procesados porque podrían tener azúcares añadidos y menor cantidad de fibra, lo que eliminaría gran parte de los nutrientes de la guayaba.

Mejora la salud del corazón

De acuerdo con un estudio publicado en The American Journal of Cardiology, la ingesta de guayabas maduras antes de las comidas mostró una mejora en la salud cardiovascular de algunos pacientes con hipertensión, luego de 12 semanas de observación, los investigadores encontraron que los nutrientes de la guayaba disminuyeron los niveles de colesterol y triglicéridos en la muestra.

El estudio menciona que esto es posible por la cantidad de fibra dietética, vitaminas, minerales y antioxidantes que aporta este alimento.

Control de peso

La base de datos NutritionData destaca que la guayaba aporta una excelente cantidad de fibra, una sola pieza puede contener hasta el 12 por ciento de fibra, además esta fruto tiene un bajo contenido calórico y es alto en nutrientes como vitaminas y minerales, por lo que beber el jugo natural de esta fruta podría ayudarte a controlar tu peso. Este beneficio puede presentarse porque la bebida te ayudará a saciar tu apetito y mejorar la salud de tu sistema digestivo gracias a la fibra.

Mejora el sistema inmune

El sitio en inglés Healthline, recomienda el consumo de guayabas o bien el jugo de estas porque contienen mayor cantidad de vitamina C en comparación con cítricos como las naranjas.

Un artículo publicado en la revista especializada en medicina Journal of Biological Regulators, explica que la vitamina C, presente en el jugo de guayaba, actúa como un antioxidante e inhibe los síntomas del resfriado común mejorando el sistema inmune.

Contribuye a la salud gastrointestinal

El sitio australiano Naturo Press publicó un artículo donde se menciona que el jugo de guayaba es capaz de aliviar los síntomas de la diarrea, ya es mejora la salud digestiva porque tiene propiedades antimicrobianas que descartan el desarrollo de bacterias como Staphylococcus aureus y rotavirus, las cuales producen este tipo de enfermedades.

Mejora el aspecto de la piel

Los antioxidantes presentes en el jugo de guayaba pueden ayudarte a mejorar el aspecto de la piel, según Naturo Press, esta bebida contiene flavonoides y betacarotenos que inhiben el envejecimiento prematuro, si bebes jugo de guayaba diario podrás evitar arrugas excesivas causadas por la exposición a la luz solar.

Otro aspecto importante a considerar es que este alimento podría eliminar la presencia de acné en la piel, de acuerdo con información de Healthline, el extracto de guayaba, así como el de las hojas de este fruto contiene antioxidantes y propiedades antimicrobianas las cuales pueden erradicar las bacterias que causan este tipo de padecimientos en la piel.

Ahora que ya conoces los beneficios, aprende a preparar un nutritivo y fresco jugo de guayaba con la siguiente receta para la que necesitarás estos ingredientes:

- 8 guayabas

- 1 litro de agua

- Azúcar al gusto

Modo de preparación

1. Limpia las guayabas, retira el tallo con un cuchillo y luego córtalas en trozos para facilitar la preparación.

2. Añade a la licuadora medio litro de agua, azúcar al gusto y las guayabas. Licua hasta que se incorporen bien los ingredientes.

3. En una jarra, añade el medio litro de agua restante, después vierte el jugo de guayaba recién licuado.

4. Con una cuchara o agitador mezcla bien el jugo y sirve.